Muškarac N.M. (37) ranjen je jutros oko pet sati kod kluba u Poenkareovoj ulici. On je navodno nadležnima rekao da je čuo pucanj i da je potom osetio da je ranjen, ali da nije video ko je pucao. Navodno, kod sebe je imao pištolj.

Podsetimo, do pucnjave je došlo kod noćnog kluba nadomak Pančevačkog mosta. Na licu mesta pronađena je čaura metka, a povređeni N. M. prevezen je u Urgentni centar.

Kako tvrdi "Kurir", muškarac je upucan u nogu, a od metka mu je pukao zgob na nozi.

Mediji tvrde i da su očevici takođe rekli da nisu videli osobu koja je pucala.

- Oni koji su bili u lokalu takođe su rekli da su čuli pucanj, ali da niko nije video ko je pucao niti kako je došlo do ranjavanja - navodi sagovornik "Kurira".

Inače, većina gostiju se pre tog događaja razišla, ostalo je desetak ljudi u klubu.

"Kurir" tvrdi da je prilikom intervencije utvrđeno da je ranjeni muškarac bio naoružan.

Kod sebe je, za pojasom, kako tvrdi ovaj medij, imao pištolj koji je policija oduzela radi istrage.

Alo/Kurir

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