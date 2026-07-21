Evakuacija je izvršena u noći između ponedeljka i utorka nakon prijave o prisustvu sumnjivog automobila u blizini njegove rezidencije, a potom je pokrenuta policijska istraga u koju je uključena i međuregionalna specijalizovana pravosudna jedinica (JIRS) iz Marseja, prenosi portal BFM.

"Nakon ponovljenih pretnji, na zahtev ministra unutrašnjih poslova Francuske Lorena Nunjeza sinoć su uvedene pojačane mere zaštite gradonačelnika Rivenka", saopšteno je iz Nunjezovog kabineta.

Prošlog četvrtka uveče, oko 18.30 časova, supruga gradonačelnika Alesa zatekla je u poštanskom sandučetu kovertu sa pretnjama smrću upućenim njenom suprugu i o tome obavestila policiju ne otvarajući pošiljku, a nakon otvaranja, policajci su u koverti pronašli dva metka kalibra 9 mm.

Na fasadi gradonačelnikove kuće ispisani su preteći grafiti DZNG (DZ Mafia New Generation), CVN (kvart Seven u Alesu koju je preuzela DZ Mafia) i brojne uvredljive poruke.

Prema navodima iz okruženja francuskog ministra unutrašnjih poslova Rivenk i Nunjez razgovarali su telefonom, a potom je prvi čovek francuske policije odlučio da u Ales uputi jedinicu CRS 84 i stavi gradonačelnika pod zaštitu.