Prava drama odigrala se u Velikom polju kod Obrenovca, gde je za sada nepoznata osoba, kako se sumnja, ukrala automobil iz privatnog dvorišta, potom sletela sa kolovoza, a zatim pobegla ostavivši vozilo. Policija je u automobilu pronašla mobilni telefon za koji se veruje da pripada osumnjičenom.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa, meštanin Velikog polja oko dva časa posle ponoći primetio je automobil pored puta i o tome odmah obavestio policiju.

Dolaskom na lice mesta, patrola je zatekla napušteno vozilo, dok je na suvozačevom sedištu pronađen mobilni telefon za koji se sumnja da pripada osobi koja je upravljala automobilom.

Kako se sumnja, nepoznati muškarac je prethodno neovlašćeno uzeo automobil iz privatnog dvorišta, a potom tokom vožnje izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa kolovoza. Nakon nezgode pobegao je pre dolaska policije.

Daljom proverom utvrđeno je da je automobil bio parkiran u dvorištu porodične kuće, dok su ključevi ostali u kontakt-bravi, što je osumnjičenom, kako se sumnja, omogućilo da bez većih poteškoća odveze vozilo.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, a pronađeni mobilni telefon mogao bi da bude jedan od ključnih tragova u istrazi.

Sve okolnosti krađe vozila i saobraćajne nezgode biće utvrđene daljim radom policije i nadležnog tužilaštva.

Telegraf.rs