Državljaninu Turske G. I. (30) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je na Vračaru, uz pretnju nožem, opljačkao dvoje ljudi i oteo im mobilne telefone, a zatim prilikom hapšenja napao policajce i jednog od njih povredio. Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje G. I. (30), državljaninu Republike Turske, zbog sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage pokrenut je krivični postupak zbog sumnje da je 17. jula 2026. godine oko 9.45 časova, u Kursulinoj ulici na Vračaru, presreo C. S. (29) i I. E. (32), kojima je, kako se sumnja, uz pretnju nožem oduzeo dva mobilna telefona u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Prema navodima tužilaštva, odmah nakon izvršenog razbojništva osumnjičeni je pokušao da izbegne hapšenje, pružajući otpor policijskim službenicima koji su intervenisali.

Kako se sumnja, opirao se prilikom stavljanja lisica, gurao i vređao policajce, a jednog od njih je i udario, nanevši mu telesne povrede.

Nakon saslušanja osumnjičenog, dežurni javni tužilac podneo je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu predlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bekstva.

Tokom istrage biće prikupljeni svi potrebni dokazi i saslušani svedoci, nakon čega će tužilaštvo doneti odluku da li će protiv osumnjičenog biti podignuta optužnica ili će postupak biti obustavljen.