Drama u domu za stara lica na Karaburmi kada je korisnik B. F. (70) fizički nasrnuo na dve žene. Jedna štićenica zadobila teške telesne povrede, dok je druga lakše povređena. Osumnjičeni je uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava.

Incident se dogodio u petak u jednom domu za stara lica na Karaburmi, kada je, prema nezvaničnim informacijama, B. F. (70) fizički napao dve korisnice doma.

Kako se saznaje, prvo je nasrnuo na V. M. (73), kojoj je naneo povredu ruke, a potom je napao i D. V. (84), koju je, prema navodima, vukao i gurao.

Povređene žene završile u Urgentnom centru

Nakon incidenta, obe žene su prevezene u Urgentni centar gde im je pružena lekarska pomoć.

Lekari su kod D. V. (84) konstatovali teške telesne povrede, dok je V. M. (73) zadobila lake telesne povrede.

Stanari i zaposleni doma ostali su zatečeni događajem, a policija je odmah reagovala i privela osumnjičenog.

Policija pokrenula istragu

Pripadnici policije uhapsili su B. F. i odredili mu zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Istraga treba da utvrdi sve okolnosti incidenta, kao i šta je prethodilo fizičkom sukobu među korisnicima doma.

Telegraf. rs