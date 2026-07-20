OVAN

POSAO: Prilično ste optimistični kada je posao u pitanju. Zaključujete da je potrebno da proširite poslovnu ponudu i detaljno planirate šta još sve možete da ponudite klijentima.

LJUBAV: Voljena osoba nije zadovoljna vašim ponašanjem. Ima utisak da je zanemarujete i sasvim je u pravu. U potpunosti ste fokusirani na posao i veza vam nije prioritet.

ZDRAVLJE: Imate utisak da ste snažni i ne razmišljate o prevenciji. Disajni organi su prilično osetljivi i ukazuju na mogućnost koršćenja terapije u cilju ozdravljenja.

BIK

POSAO: Pravne stvari vam idu od ruke. Na ročištu uspevate da stvari prikažete u svoju korist i elegantno proces povedete u pravcu koji vama odgovara. Zadovoljni ste postignutim.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i gledate da što više vremena provedete sa voljenom osobom. Imate potrebu da pokažete i razmenite emocije sa drugom stranom. Ljubav vam daje krila.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro, a imunitet je jak. Najbolje da samo nastavite sa ponašanjem koje je doprinelo vašem dobrom zdravstvenom stanju. Jako su vam bitni ishrana i odmor.

BLIZANCI

POSAO: Smaraju vas uobičajene poslovne obaveze. Upali ste u rutinu i to vas užasava. Potrebna vam je promena, novi poslovni izazovi, drugi tip obaveza, novine.

LJUBAV: Niste preterano zainteresovani za partnera. On ima probleme koji vas ne zanimaju. Dok ih on rešava vi se družite sa prijateljima. Odgovara vam opuštena atmosfera.

ZDRAVLJE: Svesni ste da vaše zdravstvene navike nisu u potpunosti zdrave. Donosite odluku da uradite nešto po tom pitanju. Prva stvar koju menjate je vezana za ishranu.

RAK

POSAO: Vaši pokušaji da unapredite poslovni proces nemaju efekta. Iz tog razloga donosite odluku da drastično promenite poslovnu strategiju jer ste sve uobičajene aktivnosti isprobali.

LJUBAV: Očekuje vas novo i zanimljivo poznanstvo. Iako ništa ne pokazujete, druga strana je ostavila odličan utisak na vas. Imate utisak da sa njom možete ostvariti emotivno jedinstvo.

ZDRAVLJE: Stomak vam je jako osetljiv. Bilo bi dobro da povedete računa da se zdravo hranite i da izbegavate alkohol. Velike su šanse da stomak odreaguje na neku namirnicu.

LAV

POSAO: Prilično ste raspoloženi, komunikativni i šarmantni. Upravo na taj način rešavate određene probleme. Kolege uživaju u vašem društvu i izlaze u susret vašim molbama.

LJUBAV: Pred vama je zanimljivo poznanstvo. Druga osoba ostavlja odličan prvi utisak. Očarani ste pozitivnim stavovima, energijom i smislom za humor druge osobe.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Imunitet vam je opao i pod hitno treba da uradite nešto po tom pitanju. Cirkulacija nije najbolja. Možete osećati hladnoću na perifernim organima.

DEVICA

POSAO: Borite se sa većim poslovnim problemom. Dok njega ne rešite nećete moći da se posvetite uobičajenim radnim obavezama. Stvari ne idu onom brzinom kojom želite.

LJUBAV: Okrenuti ste ka prošlosti. U mislima vam je bivši partner. Emocije prema njemu su i dalje prisutne. Pitate se da li i on oseća isto i da li razmišlja o pomirenju i nastavku veze.

ZDRAVLJE: Imunitet je oslabljen. Cirkulacija nije najbolja i potrebno je da se zaštitite od hladnoće. Imate utisak da štagod obukli ne možete da oterate hladnoću.

VAGA

POSAO: Poslovna saradnja sa inostranim saradnicima se ne odvija glatko. Problem je što niti imate isti pogled na projekat, niti sličan način rada, a i očekivanja su drugačija.

LJUBAV: Partner je prilično neraspoložen, a vi nemate živaca za njegove probleme. Imate potrebu za pozitivnom energijom. Iz tog razloga vreme provodite sa proverenim prijateljima.

ZDRAVLJE: Skloni ste da sami sebi prepisujete terapiju i odlučujete šta treba da pijete. Kada je bilo kakva terapija u pitanju najbolje je da se konsultujete sa lekarom.

ŠKORPIJA

POSAO: Na poslu sve teče glatko. Maksimalno ste fokusirani na obaveze, brzi, donosite odluke u hodu. Svaki posao koji započnete završavate u najkraćem mogućem roku.

LJUBAV: Nezadovoljni ste svojim emotivnim statusom. Nedostaje vam ljubav i strast. Problem je što ništa ne radite u smeru socijalizacije tako da su slabe šanse da nekog upoznate.

ZDRAVLJE: Imate subjektivan utisak da ste jaki i da vas bolesti zaobilaze. Prilično ste opušteni i ne radite ništa po pitanju prevencije zdravlja. Mogući su problemi sa bubrezima.

STRELAC

POSAO: Posao više doživljavate kao zadovoljstvo nego kao obavezu. Odlično ste se organizovali, odredili šta je prioritet, a šta ne. Obaveze odrađuje po svom programu.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Do upoznavanja dolazi preko posla. Iako je komunikacija poslovnog tipa zaključujete da je druga strana krajnje interesantna.

ZDRAVLJE: Imunitet je snažan. Imate prilično odgovaran stav prema zdravlju i trudite se da ga održavate. Ipak, moguće su alergijske reakcije najverovatnije na neki miris ili ukus.

JARAC

POSAO: Puni optimizma započinjete privatni biznis. Niste sigurni niti šta da očekujete niti kako će to tačno da izgleda. Jedino znate da ste spremni da uložite svu energiju u uspeh.

LJUBAV: Emotivnom sferom ste poluzadovoljni. Imate simpatiju, ali je problem daljina. Drago vam je što vam se neko dopada, ali se pitate da li će daljina da utiče na odnos.

ZDRAVLJE: Stomak je jako osetljiv. Najbolje da povedete računa o tome šta i u kojoj meri konzumirate. Pričuvajte se hrane koju do sada niste redovno konzumirali, može da zasmeta.

VODOLIJA

POSAO: Dosadila vam je poslovna rutina. Iz tog razloga pravite nove poslovne planove. Osmišljavate nešto novo, drugačije, što će da odudara od svega onog što ste do sada radili.

LJUBAV: Fokusirani ste na porodične obaveze. Imate utisak da je partner sve svalio na vaša leđa. Na granici ste pucanja. Ukoliko ne promeni ponašanje napravićete ogromnu scenu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Kosti su osetljive. Postoji mogućnost iznenadnih povreda. Mogući su problemi sa kostima, rezumom, kolenima. U pitanju su hronični problemi.

RIBE

POSAO: Prezadovoljni ste saradnjom sa inostranim saradnicima. To vam je prioritet i želite da sa njima sarađujete i na drugim projektima. Pred vama je finansijski dobitak.

LJUBAV: Očekuje vas susret sa bivšom ljubavi. Susret prolazi prilično loše. Atmosfera je hladna, pa je čak i obična komunikacija problem. Nemate ništa više zajedničko.

ZDRAVLJE: Bez obzira što se osećate snažno i dobro, mogući su zdravstveni problemi. Disajni organi su najosetljiviji i na njih treba da obratite pažnju. Moguća je i alergija.