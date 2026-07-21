Luka Vujović je izbačen iz Elite, a čim je stigao do Ivane Šopić i Darka Tanasijevića, suočio se sa Srđanom Brazilcem, ocem Dače Virijevića.

Direktno se obratio Brazilcu i požalio na njegovog sina Daču, a zatim su ušli u ozbiljan sukob.

- Zašto tvoj sin vređa žene, moju izabranicu? - pitao je Luka.

- Psovao si mene, moju porodicu, ja sam sa tvojom majkom razgovarao - rekao je Srđan.

"Vređao mi je nerođeno dete"

Nakon što je prišao veoma blizu Brazilcu, doletelo je obezbeđenje.

- Pretio mi je ocem, hvalio se svojim tobom - nastavlja Luka.

- Dogovorio sam se sa njegovom majkom - nastavio je Brazilac.

- Vređao mi je nerođeno dete - dodao je Luka dok je obezbeđenje sve vreme bilo u pripravnosti.

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