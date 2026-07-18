Na ročištu za određivanje pritvora Adnanu Lokvančiću, koji je ubio majku i brata u Hrasnici, nastao je pravi haos zbog ponašanja osumnjičenog.
Ročište je kasnilo dvadesetak minuta zbog ponašanja Lokvančića, koji se u ćeliji skinuo polunag i odbijao da se pojavi na ročištu.
Kasnije je polunag doveden na ročište uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, doveli na ročište.
Kada je došao u sudnicu obrušio se na sudiju Srđana Skoku.
- Jesil to Skoko na kravu skakao - rekao je Lokvančić.
Tada mu je sudija govorio da se smiri, no Lokvančić nije odustajao, navodi Avaz.ba
- Koja si ti ku***na ovde - govorio je Lokvalić.
Sudija Skoko je nekoliko puta pokušao uspostaviti komunikaciju sa Lokvančićem, uprkos vređanju, no Lokvančić nije promenio pristup, zbog čega je na kraju odstranjen iz sudnice.
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