To je zaokret u odnosu na dosadašnju praksu, u kojoj su osnovni profesionalni podaci komandnog kadra bili lako dostupni javnosti i medijima.

Mera se odnosi na oficire i mornare ranga O-9 i nižeg koji obavljaju dužnosti komandanata, izvršnih oficira, načelnika štabova, glavnih štabnih oficira, zamenika i glavnih podoficira komande. Naređenje ne pogađa samo nove objave. Sve što je već postavljeno na javnim sajtovima mora da bude uklonjeno.

Obrazloženje je direktno: protivnici sve više prikupljaju javno dostupne podatke kako bi pratili, profilisali i ciljali pripadnike oružanih snaga. Digitalni trag tako više nije pitanje imidža i transparentnosti, već lične bezbednosti i zaštite komandnog lanca.

Zašto mornarica uklanja ove podatke

Službene biografije godinama su bile sastavljene po istom šablonu: školovanje, tok službe, ranije komande, štabne dužnosti, raspoređivanja i odlikovanja. U praksi, to je bio kadrovski dosije u skraćenoj formi. Uz zvaničnu fotografiju, takav profil omogućava brzo povezivanje lica, funkcije, karijernog puta i mesta službe.

U uslovima masovnog prikupljanja podataka, takve informacije više ne stoje izolovano. One se ukrštaju sa društvenim mrežama, komercijalnim bazama, javnim registrima i drugim digitalnim tragovima. Povišen rizik u praksi znači da za praćenje i profilisanje više nisu potrebne klasične špijunske mreže, već vreme, alati i otvoreni podaci.

Posebno je značajno što problem nisu tajni podaci, već rutinski službeni sadržaji. Upravo tu leži slabost modernih vojski: deo osetljivih uvida ne dolazi iz poverljivih dokumenata, već iz legalnih i javnih kanala koje sistem sam održava.

Šta ova mera govori o bezbednosnom okruženju

Ova odluka pokazuje da američka mornarica javne sajtove i društvene mreže sve više posmatra kao potencijalnu slabost. Kanali koji su dugo služili za predstavljanje jedinica, promociju kadrova i održavanje veze sa javnošću sada se tretiraju i kao bezbednosni rizik.

Nije sporno samo pitanje neposrednog rizika po komandante i njihove porodice. Problem je i u široj operativnoj slici. Kada se redovno objavljuje ko vodi određeni brod, eskadru ili bazu, kada je preuzeo dužnost i kojim je jedinicama ranije komandovao, dobija se uvid u kadrovsku strukturu i deo komandne arhitekture.

Takvi podaci mogu da posluže za izradu personalnih profila, pokušaje prevare i digitalne upade. U vremenu kada se meta ne traži samo na moru ili u vazduhu, već i kroz lični telefon, elektronsku poštu i porodične veze, komandant postaje izložen i van zone službe.

Posledice po javnost i sistem komandovanja

Ovaj potez će smanjiti javnu vidljivost komandnog kadra. Do sada su mediji, istraživači i šira javnost relativno lako mogli da utvrde ko rukovodi određenom jedinicom i kakav mu je profesionalni put. To je imalo ulogu u praćenju smena komandi, napredovanja i odgovornosti za odluke.

Sada će taj uvid biti ograničen. Mornarica će zadržati postojeće biografije unutar sistema, ali one više neće biti dostupne na javnim stranicama. To znači manje transparentnosti, ali i jasan prioritet bezbednosti u odnosu na javnu prezentaciju.

Istovremeno, ostaju otvorena praktična pitanja. Nije jasno šta će biti sa objavama o primopredaji dužnosti, saopštenjima jedinica i sadržajem na društvenim mrežama u kojima se pojavljuju imena i fotografije tih lica. Ako ti kanali ostanu netaknuti, prostor za prikupljanje podataka neće nestati, već će samo biti premešten.

Nije jasno ni da li će biti promena u načinu na koji se prate ljudstvo i brodovi kroz komercijalno prikupljanje podataka. U tome i leži širi problem: uklanjanje službenih biografija može da smanji vidljivost, ali ne i da ukine već formirane digitalne profile ako drugi tokovi podataka nastave da rade bez ograničenja.