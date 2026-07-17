Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora Kuvajta saopštilo je danas da je u iranskom napadu oštećeno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode.

Iran istovremeno saopštio da je izveo napade na više lokacija u Kuvajtu za koje tvrdi da se na njima nalaze američke snage i borci koje podržava Izrael.

Kuvajtsko ministarstvo navelo je da je nakon napada izbio požar, koji su vatrogasne ekipe stavile pod kontrolu, prenela je Al Džazira. Kako se dodaje iz pomenutog Ministarstva, tehničke ekipe rade na sanaciji oštećenja i ponovnom uključivanju pogođenih postrojenja u rad, uz istovremeno praćenje stabilnosti elektroenergetske mreže.

Istovremeno, Iran je saopštio da je u napadima na više lokacija u Kuvajtu uništio raketne sisteme visoke pokretljivosti HIMARS i projektile. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da su mete napada bile lokacije na kojima su raspoređene američke snage i borci koje podržava Izrael.

U saopštenju IRGC navodi se da je u napadima eliminisan "veliki broj kontrarevolucionara i pripadnika američkih specijalnih snaga", uz tvrdnju da se "uzvratne operacije nastavljaju".