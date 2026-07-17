Od 12. avgusta 2026. godine stupa na snagu nova evropska uredba kojom se zabranjuje upotreba pojedinačnih pakovanja (jednokratnih porcija) kečapa, senfa, majoneza i drugih sličnih proizvoda u restoranima, kafićima i hotelima, kada se hrana i piće konzumiraju u samom ugostiteljskom objektu.

Nova regulativa deo je Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) i ima za cilj smanjenje plastičnog otpada i jednokratne ambalaže, koja predstavlja značajan teret za životnu sredinu.

Šta se menja u praksi

Poznate male kesice kečapa, senfa i majoneza koje se nalaze na stolovima u restoranima biće zamenjene višekratnim posudama, većim bocama sa pumpicom ili drugim održivim rešenjima. U pojedinim slučajevima, gostima će biti omogućeno da koriste i sopstvene posude (npr. plastične kutije za hranu).

Zabrana se ne odnosi na:

- porudžbine za poneti i dostavu.

- bolnice i zdravstvene ustanove, iz higijenskih razloga

Evropska unija nastoji da značajno smanji količinu jednokratne ambalaže, koja se najčešće baca nakon veoma kratke upotrebe.

Male kesice su posebno problematične za reciklažu zbog svoje složene strukture i smatraju se jednim od najuočljivijih primera nepotrebne ambalaže.

Najava je izazvala razne reakcije. Neki građani i korisnici društvenih mreža promenu komentarišu sa humorom („ići ćemo u restoran sa senfom u torbi“), dok drugi izražavaju zabrinutost zbog praktičnih pitanja vezanih za higijenu i jednostavnost korišćenja.

Primena novih pravila odvijaće se postepeno, a potpuna zabrana određenih kategorija jednokratne ambalaže planirana je do 2030. godine.

Ugostiteljski objekti će morati da prilagode način posluživanja, uz istovremeno uvođenje održivijih alternativa.

Ova mera deo je šire evropske strategije za smanjenje plastičnog otpada i podsticanje cirkularne ekonomije, prenosi grčki portal.

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