Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je večeras da je pokrenula novi talas vazdušnih udara na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da su mete kapaciteti koji se koriste za ugrožavanje plovidbe kroz Ormuski moreuz, dok iranski mediji izveštavaju o eksplozijama u više gradova na jugu i jugozapadu zemlje.

Iranska novinska agencija Mehr prenela je da su se čule tri eksplozije u gradu Čabaharu, u provinciji Sistan i Beludžistan, na jugoistoku Irana.

Istovremeno, iranski mediji su izvestili o eksplozijama u gradu Ahvazu, na jugozapadu zemlje. Agencija Mehr je, pozivajući se na vlasti provincije Orumuzagn, prenela da je američki projektil pao u blizini grada Bandar Abasa.

Zvaničnik iranske provincije Huzestan izjavio je da su američke snage izvele napade na četiri lokacije u okolini Ahvaza, navodeći da u tim udarima nije bilo ljudskih žrtava.