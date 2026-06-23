Sedamdesetjednogodišnji penzioner iz Rijeke iskoristio je svoje poznanstvo sa sugrađankom na veoma perfidan način, pretvarajući se da je njen prijatelj, dok je u stvari seksualno zlostavljao njeno šestogodišnje dete u njenim četiri zida.

Kako Jutarnji list saznaje, sudsko veće Županijskog suda u Rijeci osudilo je penzionera, koji je iza rešetaka od septembra 2024. godine, na šest godina zatvora bez pravosnažne odluke.

Proglašen je krivim po tri tačke optužnice za seksualno iskorišćavanje deteta i upoznavanje dece sa pornografijom, a moraće da plati i sudske troškove.

Okrivljeni je negirao optužbe i, usput, istakao da nema potrebna znanja da napravi bilo kakvu vrstu snimanja mobilnim telefonom, a kamoli da snimak objavi na internetu. Predstavio se kao potpuno tehnički nepismen, napominjući da zna samo da se javi na telefon, dok je snimke njega i žrtve, koji su puštani u sudnici, smatrao nameštenim.

Gnusne situacije su se dešavale tokom 2023. godine, kada je majka žrtve napustila stan na nekoliko sati zbog obaveza, uključujući i odlazak u bolnicu, i ostavila dete kod porodičnog prijatelja koga je poznavala celog života i u koga je imala beskrajno poverenje. Optuženi je detetu čak prikazivao i filmove za odrasle.

Sud nije verovao njegovoj odbrani. Kao otežavajuću okolnost, navedena je njegova istrajnost u činjenju (ne)dela, počinjenih svesno i voljno protiv deteta predškolskog uzrasta, koje je, zbog onoga što je doživelo, razvilo PTSP.

Jutarnji list