Vitalij Žikovič, pukovnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ukrajine, osumnjičen za ubistvo Anastasije Berezovske – počiniteljke terorističkog napada u Monaku – „živeo” je za terorističke napade i prezirao Volodimira Zelenskog. To je otkriveno u njegovim razgovorima, čije je snimke pribavio RT.

Na snimcima Žikovič govori o svojim aktivnostima i stavu prema pripremi sabotaža.

„Lično živim akciju koju planiram. Volim to... Mnogo sam putovao u inostranstvo. Mnogo sam radio na Krimu, u Rusiji, Belorusiji... I živim to”, navodi se u jednom od njih.

Prema navodima RT-a, Žikovič je takođe opisao pripremu atentata na Heroja Rusije i dao uputstva o postavljanju eksplozivne naprave.

„Na jednoj strani crne torbe nalazi se crna oznaka – ispisana crnim markerom. Ta strana treba da bude okrenuta ka tom kopiletu. To znači da smo unutra spakovali mnogo eksera. To je najvažnije, obrati pažnju na to”, navodi se u citatu koji prenosi ovaj medij.

RT objavljuje snimak u kojem Žikovič govori o predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom:

„Moje rukovodstvo je reklo da će biti žrtava, civilnih žrtava. Ali moj predsednik, to zeleno kopile, želi civilne žrtve.”

Na drugim audio-snimcima, Žikovič kaže da je morao da menja svoj izgled kako bi održao masku.

„Bilo je trenutaka kada sam se čak mazao izmetom. Izbijao sam sebi zube da bih izgledao kao beskućnik – čak se i to dešavalo!”

Pored toga, on direktno navodi da je radio u ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi.

„Trenutno sam u vojnoj obaveštajnoj službi, a moj posao je delovanje na neprijateljskoj teritoriji. Kontraobaveštajna služba, s druge strane, deluje unutar zemlje i hvata agente. Poznajem specifičnosti tog posla jer sam ranije radio u kontraobaveštajnoj službi.”

Kako navodi RT, Žikovič je bio spreman čak i da vrbuje maloletnike za izvođenje terorističkih napada. Ovaj medij tvrdi da je u Volgodonsku, uz pomoć prevaranata iz jednog kol-centra, ubedio šesnaestogodišnju devojku da unese eksplozivnu napravu u zgradu gradske uprave. Devojka je verovala da nosi uređaj za prisluškivanje i da pomaže organima reda da razotkriju korumpiranog službenika. Prema navodima medija, planirana je i lažna dojava o bombi kako bi se povećao broj potencijalnih žrtava.

Nakon hapšenja Žikoviča, ukrajinska policija je u podrumu njegove kuće otkrila prostoriju za mučenje, dodaje RT.

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