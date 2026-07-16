U vozu je ponestalo toalet papira. Ali umesto frustracija i dugog čekanja, jedan zaposleni u Dojče banu je brzo pronašao rešenje i zaslužio pohvale putnika na internetu.

U subotu je voz neplanirano stao na stanici Hamburg-Bergedorf. Putnici su ubrzo saznali da razlog nije tehnički kvar ili vanredna situacija, već nedostatak osnovnih potrošnih materijala.

„Stali smo jer je Dojče banu ponestalo toalet papira. Šef voza nam je objasnio da ICE od Silta do Berlina nije bio snabdeven pre polaska“, napisao je jedan putnik na Instagramu.

Kondukter je tada odlučio da stvar uzme u svoje ruke. Sišao je iz voza, otišao u obližnji supermarket i vratio se nekoliko minuta kasnije sa tri pakovanja toalet papira. Nakon toga putovanje je nastavljeno.

Jedan putnik na Instagramu ga je zbog tog poteza proglasio „radnikom meseca“. Video je pogledalo 700.000 ljudi, a mnogi su ostavili svoje komentare.

Dojče ban je potvrdio da je voz stao iz navedenog razloga. Portparolka kompanije je rekla da je voz zaista imao neplanirano zaustavljanje na stanici Hamburg-Bergedorf nakon što je osoblje utvrdilo da nema dovoljno toalet papira u vozu.

Obično se stanje zaliha proverava pre polaska voza, ali ovog puta to nije urađeno zbog iznenadnog odsustva zaposlenog. Kompanija je saopštila da će pokriti troškove kupljenog toalet papira i pohvalila reakciju svojih zaposlenih, prenosi Yahoo.