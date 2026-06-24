Više od četiri decenije nakon što je telo tek rođene devojčice pronađeno u plastičnoj kesi pored železničke stanice u Nortemptonu, britanska policija je uhapsila 57-godišnju ženu osumnjičenu za njeno ubistvo. Vest je potresla javnost, ali i Margaret Burgon, koja je svih ovih godina održavala uspomenu na dete koje niko nije poznavao.

Devojčica je pronađena mrtva u maju 1982. godine, a prema navodima istrage bila je zadavljena i umotana u tkaninu. Iako je slučaj tada izazvao veliku pažnju medija i opsežnu policijsku istragu, počinilac nikada nije pronađen, pa je predmet zatvoren 1993. godine.

Na njenoj sahrani bilo je svega nekoliko ljudi. Među njima su bili sveštenik Džordž Burgon i njegova supruga Margaret. Od tog dana Margaret je sebi dala obećanje da devojčica neće biti zaboravljena. Redovno je posećivala njen grob, donosila cveće i brinula o mestu na kojem počiva dete bez imena i porodice.

„Obećala sam joj da je niko neće zaboraviti i održala sam to obećanje“, rekla je Margaret nakon što je saznala za hapšenje. Vest ju je duboko potresla, jer, kako kaže, nikada nije verovala da će posle 42 godine doći do značajnog pomaka u istrazi.

Zahvaljujući njenoj upornosti, 2019. godine na grobu je postavljen nadgrobni spomenik sa natpisom „Pali vrabac poznat samo Bogu i voljen od Boga“. Tokom godina lokalna zajednica ostavljala je cveće i igračke, čuvajući sećanje na dete koje je postalo simbol zajedničke ljudskosti.

Porodica Burgon sada se nada da će nova istraga konačno rasvetliti okolnosti tragedije i otkriti identitet devojčice. „Prava priča tek treba da bude ispričana“, poručio je Džordž Burgon.

Inače, osumnjičena žena je bila devojčica kada je ubila bebu.

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