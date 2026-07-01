Zagrebačka policija saopštila je danas da je na području tog grada uhapsila državljanku Bugarske (57) koja je osumnjičena da je, zajedno sa za sada nepoznatim muškarcem i nepoznatom ženom, prevarila tri starije osobe za ukupno 13.000 evra, tako što su se lažno predstavljali kao lekari i kao članovi porodice žrtava koje traže novac za operaciju.

U policijskom saopštenju se navodi da se državljanka Bugarske sumnjiči da je na taj način prevarila tri žene, od 80, 88 i 89 godina, prenosi hrvatski Indeks.

Tročlana grupa bi započela prevaru tako što su muškarac, koji se predstavljao kao doktor, i žena, koja je u pozadini glumila povređenu članicu porodice, telefonom kontaktirali osobe koje su bile žrtve prevare, a bugarska državljanka je zatim dolazila na adresu po novac za navodnu operaciju. Na taj način nepoznati je muškarac 26. juna oko 21.00 sata na području Zagreba telefonom prethodno nazvao oštećenu ženu (88) i lažno joj se predstavio kao doktor, navodeći da je član njene uže porodice teško povređen i da u svrhu daljeg lečenja treba da plati operaciju. Uverena u istinitost priče, oštećena žena je zatim dala novac bugarskoj državljanki.

Dana 27. juna istu prevaru su ponovili na području Susedgrada, gde su kontaktirali ženu (80), koju su uverili u istinitost priče, da joj je povređen član porodice, nakon čega je i ona predala sav svoj novac bugarskoj državljanki.

Na isti način je 29. juna prevarena žena (89) na području Novog Zagreba. Bugarska državljanka, koja je osumnjičena da je počinila prevaru, uhapšena je u hotelu u zagrebačkom naselju Trešnjevka.