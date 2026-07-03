Od 1. jula na snagu su stupile izmene u carinskoj politici Evropske unije koje se odnose na male pošiljke koje stižu iz zemalja van EU. Ove promene posebno se odnose na korisnike popularnih platformi za onlajn kupovinu kao što su Temu, Shein i AliExpress, gde se najčešće naručuju jeftini proizvodi u velikim količinama.

Prema novim pravilima, na pošiljke čija je vrednost do 150 evra uvodi se fiksna carina od 3 evra po svakom pojedinačnom artiklu u okviru narudžbine. Ova promena predstavlja deo šire reforme evropskog carinskog sistema, čiji je cilj bolja kontrola i efikasnije upravljanje velikim brojem malih paketa koji svakodnevno ulaze na tržište EU.

U praksi, ova promena može značajno uticati na konačnu cenu kupovine. Na primer, ako narudžbina sadrži više različitih proizvoda niske vrednosti, trošak carine se sabira po stavkama, što ukupni račun može znatno povećati u odnosu na prethodni period.

Ipak, kako objašnjavaju nadležni, najvažnija promena se ne odnosi podjednako na sve zemlje, a u nekim slučajevima ključni efekat ima drugačiji segment trgovine. U praksi, najveći uticaj osećaju krajnji kupci u Evropskoj uniji, dok se u zemljama van EU situacija razlikuje u zavisnosti od uvoznih pravila i lokalnih propisa.

Zbog novih troškova, sve više korisnika traži načine da optimizuje svoju online kupovinu. Jedno od najčešćih rešenja jeste izbor proizvoda koji se nalaze u skladištima unutar Evropske unije, jer se na takve pošiljke nova fiksna carina ne primenjuje.

Na platformi Temu, kupci mogu koristiti opciju filtriranja proizvoda i izabrati artikle koji se šalju iz lokalnih skladišta. Takvi proizvodi su obično označeni kao „lokalni“ i ne podležu dodatnoj taksi od 3 evra po artiklu. Na sličan način, Shein je uveo filter koji omogućava pregled robe koja se već nalazi u EU skladištima, što može pomoći u smanjenju ukupnih troškova narudžbine.

Međutim, ovaj pristup ima i određena ograničenja. Ponuda proizvoda iz evropskih skladišta često je manja u poređenju sa globalnim centrima distribucije, posebno onima u Aziji. Takođe, cene pojedinih artikala mogu biti nešto više, što znači da ušteda na carini ne mora uvek da se pretvori u ukupno niži račun.

Nova fiksna carina od 3 evra po artiklu predstavlja prelaznu meru u okviru šire reforme evropskog carinskog sistema. Očekuje se da će ovaj model važiti do 2028. godine, kada bi trebalo da bude sprovedena potpuna reorganizacija pravila za e-trgovinu i međunarodne pošiljke u okviru Evropske unije.

U međuvremenu, kupci koji naručuju sa globalnih platformi moraće pažljivije da planiraju svoje porudžbine, posebno kada kupuju više sitnih proizvoda u istoj korpi, kako bi izbegli dodatne troškove i optimizovali ukupnu cenu kupovine, piše Mondo.