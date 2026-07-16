OVAN

POSAO: Ne libite se da koristite privatne veze u cilju poboljšanja poslovne situacije. Dobijate poverljivu informaciju koja vam pomaže da odredite poslovni kurs u pravom smeru.

LJUBAV: Nezadovoljni ste partnerskim odnosom. Šolja žuči je puna i vi čekate još jednu kap da konačno drugoj strani na krajnje direktan i otvoren način kažete sve što mislite.

ZDRAVLJE: Moguće je nerviranje. Nervi su prilično osetljivi, a isto tako se vidi mogućnost problema sa pritiskom. Najbolje da izbegnete prvi problem da ne bi došlo do drugog.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Posao sa strancima je stabilan i odvija se na obostrano zadovoljstvo. U slučaju odlaska na ročište ostavićete odličan utisak.

LJUBAV: Umorni ste od previše obaveza. Planirali ste da se vidite sa voljenom osobom, ali ipak na kraju odlučujete da odgodite sastanak i da se posvetite sopstvenim potrebama.

ZDRAVLJE: Prilično ste posvećeni oblasti zdravlja. Akcenat je na zdravoj ishrani. Trudite se da se zdravo hranite i da na taj način pojačate imunitet. Uspešni ste u tome.

BLIZANCI

POSAO: Vaš trud da uđete u zajednički poslovni projekat je konačno urodio plodom. Dobijate informaciju od druge strane da su spremni da započnu saradnju sa vama.

LJUBAV: Zabrinuti ste za bračnog partnera. Deluje vam neopušteno i nesigurno, ali ne želi da vam kaže kakvi problemi ga muče. Pokušavate da otrkijete šta krije od vas i zbog čega.

ZDRAVLJE: Urogenitalni trakt je osetljiv. Problem je što ne reagujete na simptome nego čekate da se sami povuku. Na taj način samo pogoršavate stanje. Konsultujte se sa lekarom.

RAK

POSAO: Zadovoljni ste kako posao napreduje i rezultatima rada. Nezadovoljni ste odnosom sa nadređenom osobom. Imate utisak da ne zna posao najbolje i da vam daje loše predloge.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Davno vam se nije desilo da neko ostavi tako dobar prvi utisak. Druga strana ostavlja utisak racionalne, pragmatične i stabilne osobe.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Jedini problem je vaša fizička neaktivnost. Svesni ste da ste spori i tromi, čak vam to i smeta, ali nemate niti želju niti volju da se fizički aktivirate.

LAV

POSAO: Elokventni ste, ubedljivi, ambiciozni. Nije vam nikakav problem da potencijalne saradnike svojom pričom ubedite da postanu vaši dugotrajni poslovni partneri.

LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom. Imate utisak da ste konačno našli pravu osobu za sebe. Počinjete da razmišljate o braku i nalazite sve više razloga zašto je to dobra ideja.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je opao, a pojedini organi deluju prilično osetljivo. Neophodno je da povedete računa o srcu, kostima i disajnim organima. Problemi mogu trajati duži period.

DEVICA

POSAO: Osećate se dobro kada sami organizujete posao i radite samostalno. Na poslu se dešavaju promene koje direktno utiču na ustaljen način rada što vam ne odgovara.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Imate utisak da se partner sve više udaljava od vas i da ste došli u fazu kada se slabo viđate i kada više nemate šta jedno drugom da kažete.

ZDRAVLJE: Povoljan je dan za ponovno aktiviranje hroničnih problema. Oni su vezani prvenstveno za pritisak, koji može da varira, kao i za disajne organe i nervni sistem.

VAGA

POSAO: Ukoliko posao ima veze sa javnošću, medijima ili sudstvom ovo je vaš dan. Maksimalno ste skoncentrisani, koncizni i znate šta treba da istaknete u kom trenutku.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Masa stvari vas iritira kod partnera. Smeta vam što ne možete da prevaziđete sitne probleme i što se kačite oko totalno nebitnih stvari.

ZDRAVLJE: Zdravlje je dobro prikazano i nemate neke konkretne probleme. Bilo bi dobro da odete na redovnu kontrolu, na primer, kod ginekologa ili da proverite rad štitne žlezde.

ŠKORPIJA

POSAO: Situacija na poslu je nezavidna. Ulažete puno energije u posao, a rezultati izostaju. Nadređena osoba je svesna problema i poziva vas na razgovor u želji da vam pomogne.

LJUBAV: Potreban vam je partner da vas zagrli i da vam osećaj sigurnosti i zaštite. Imate utisak da njega nema da bi vaš život bio prazan i neispunjen. Uživate u intimi.

ZDRAVLJE: Glavni problem je fizička neaktivnost. Sebi priznajete da ste se ulenjili, opustiti, da vam fali energija, ali nemate volje da se pokrenete i poboljšate svoju kondiciju.

STRELAC

POSAO: Osećate olakšanje. Novac koji ste čekali konačno stiže. Finansije su vam prilično ograničene, pa vam svaki prihod znači. Konačno se oslobađate stresa i napetosti.

LJUBAV: Socijalni i emotivni život nisu ni na nivou misaone imenice. Imate naglašenu potrebu za samoćom. Posvećujete se svojim potrebama i uživate u tome.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Zanima vas zdrava ishrana i gledate na taj način da ojačate imunitet. Želite da iskoristite dejstvo biljnog sveta pa na osnovu toga smišljate jelovnik.

JARAC

POSAO: Briljirate na području komunikacije. Prilično ste ozbiljni, odgovorni, zračite stabilnošću. Imate i koristite sposobnost da poslovnim partnerima prodate svoje ideje.

LJUBAV: Ispod te hladne fasade krije se toplo srce. Emotivno ste zadovoljni. Emocije su vam proradile kako davno nisu, vi im se u potpunosti prepuštate i maksimalno uživate.

ZDRAVLJE: Očekuju vas hronični problemi. Vezani su prvenstveno za pritisak, nerve i disajne organe. Bilo bi dobro da podignete imunitet što pre jer je drastično opao.

VODOLIJA

POSAO: Oblast finansija nije najbolje prikazana i brine vas duže vreme. Konačno vaš trud daje rezultate: dobijate novac od sponzorai banke. Uživate u osećanju olakšanja.

LJUBAV: Imate potrebu da se posvetite sopstvenim potrebama. Partner vas ne razume na pravi način. Misli da ga eskivirate i odjednom u vezi nastaje problem bez potrebe.

ZDRAVLJE: Zdravlje je sasvim solidno prikazano. Međutim, iscpljeni ste od komunikacije sa drugim ljudima i osećate potrebu da se izolujete, dobro odmorite i prvenstveno naspavate.

RIBE

POSAO: Nezadovoljni ste poslovnom situacijom. Imate utisak da stagnirate. Pokušavate da pronađete način kako da prevaziđete probleme, ali ne uspevate u tome. Obeshrabreni ste.

LJUBAV: Imate tajnu simpatiju. Prija vam komunikacija sa drugom stranom, ali se plašite da otvoreno pokažete emocije. Druga strana sluti kako se osećate i čeka da se opustite i otvorite.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi vezani za kosti, pritisak, nerve. Mentalno ste iscpljeni. Izgleda da bi vam najviše prijao odmor. Pokušajte da se opustite i odmorite.