Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj otkrio je šok informacije o nekadašnjem predsedniku Hrvatske Franju Tuđmanu.

Gostujući u "Info jutro" na televiziji "Informer", Šešelj tvrdi da je Tuđmanov otac zatekao sina u krevetu sa maćehom.

"Potom su otac i maćeha izvršili samoubistvo ili je otac ubio svoju ženu pa sebe. Komunisti su to zataškali i nije do kraja utvrđeno, ali to su činjenice, ne zna se samo da li je Tuđmanov otac ubio ženu ili se sama ubila pa je on okončao i svoj život. Rođenom ocu natak'o rogove. To se tako kod nas kaže. Incesta tu nema", kazao je Šešelj.

Komentarišući ustaški dernek na dočeku rukometaša, Šešelj je konstatovao da je sve je prljavo u srži tog ustaškog pokreta.