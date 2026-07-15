OVAN

POSAO: Prilično ste depresivni zbog situacije na poslu. Posao stagnira. Štagod da pokušate da uradite nalazite na teškoće. Rezultata nema. Brinete kako će to da se odrazi na finasnije.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Ušli ste u fazu kada umesto da pokazujete ljubav jedno drugome terate inat. Veza kao da je postala bojno polje gde se stalno u ofanzivi ili defanzivi.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja je loše prikazana. Osnovni problem je sto vam je imunitet prilično opao. Potrebno je da pod hitno uradite sve što je u vašoj moći da ga podignete.

BIK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Detaljno ste isplanirali svaki korak, tako da se posao odvija upravo kako ste zamislili. Sa kolegama imate harmoničnu komunikaciju.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Malo neslaganje sa partnerkom ima potencijal da preraste u sukob. Imate utisak da je odnos narušen i da ne može da se popravi.

ZDRAVLJE: Zadovoljni ste zdravljem. Vas zanima zdrav način ishrane tako da se trudite da vam obroci budu redovni, izbalansirani i da organske namirnice budu zastupljene.

BLIZANCI

POSAO: Prilično ste inventivni. Upravo ste smislili novi način razrešenja starog problema i zbog toga ste srećni. Posao napreduje upravo zbog vaše genijalne ideje.

LJUBAV: Oduševljeni ste kako veza napreduje. Razmišljate o braku i shvatate da ta institucija ima niz prednosti. Sa partnerom imate duhovitu i opuštajuću komunikaciju.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju potrebno je da povedete računa o disajnim organima. Moguće je pojavljivanje nekih starih problema koji imaju potencijal da traju duži period.

RAK

POSAO: Fokusirani ste na razvoj poslovne saradnje sa inostranim saradnicima. Intuicija vam govori da saradnja može biti dugoročna i uspešna. Druga strana ozbiljno shvata vaš predlog.

LJUBAV: Emotivno ste neostvareni. Nije samo problem što ste sami, nego što se osećate usamljeno. Imate utisak da vam je život kazna, jer ne možete da nađete drugu polovinu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa kostima. Možete osećati neki bol, a u najgorem slučaju može doći do neke povrede. Bilo bi dobro da se malo fizički angažujete, bar rekreativno.

LAV

POSAO: Prezadovoljni ste situacijom na poslu. Sa saradnicima imate odličnu saradnju i polako se približavate završetku poslovnog projekta. Ne sumnjate u uspeh!

LJUBAV: Održavate komunikaciju sa osobom koju ste relativno skoro upoznali i koja vam se dopada. Ne želite da delujete navalentno, tako da joj prilazite na pažljiv i diskretan način.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Dve oblasti su posebno osetljive: disajni organi i kosti. Obratite pažnju na prevenciju da bi izbegli ozbiljan zdravstveni problem.

DEVICA

POSAO: U raskoraku ste sa poslovnim saradnicima. Dok oni imaju sličan stav prema realizaciji obaveza, vi stvari posmatrate iz totalno drugog, njima neshatljivog, ugla.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i taj osećaj vam prija. Maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi i gledate da što više vremena provedeteo zajedno sa partnerom. Ljubav je uzvraćena.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Mogući su problemi sa srcem. U slučaju bilo kakvih simptoma bilo bi najbolje da odmah reagujete, jer problemi mogu da se ponove.

VAGA

POSAO: Na poslu vas očekuju manje teškoće. Niste sigurni da li možete da ih rešite. Nadređena osoba ima puno poverenje u vas i pruža vam podršku. To vam puno znači.

LJUBAV: Nikako da izađete iz začaranog kruga u kojoj se našla veza. Komunikacija sa partnerom je problematična: vas dvoje ili ne razgovarate ili se svađate kada progovorite.

ZDRAVLJE: Pripazite malo na ishranu. Vi ste skloni tome da kada se ne osećate sigurno posegnete za slatkišima. Danas je takav dan. Ne zaboravite da vam slatkiši ne pomažu.

ŠKORPIJA

POSAO: Posao otaljavate. U suštini ste zabrinuti zbog finansija koje su prilično ograničenog tipa. Nestrpljivo očekujete priliv novca. Međutim, danas od toga nema ništa.

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Emotivna sfera vam je najbitnija. Imate potrebu da budete fizički blizu partneru. Potrebna vam je njegova snaga i osećaj zastićenosti koji vam pruža.

ZDRAVLJE: Kondicija vam nije jača strana. Toga ste svesni. Zadišete se i kada neke kraće destinacije treba da pređete peške. Svesni ste problema, ali ne radite ništa po tom pitanju.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Mislite da oni sa oduševljenjem prihvataju vaše ideje. Situacija je drugačija: nemaju energiju i želju da se prepiru sa vama.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni. Imate potrebu za ljubavlju i strašću. Neraspoloženi ste jer ne uspevate da nađete osobu koja će da vas zaintrigira i zadovolji vaše potrebe.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam je solidno. Jedino čega treba da se pripazite jeste saobraćaj. Možete biti umorni ili u žurbi i zbog toga napraviti nepotreban problem sebi i drugima.

JARAC

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu. Imate utisak da ste na mestu gde vaš potencijal ne može da dođe do izražaja. Osećate se ograničeno. Trebaju vam novi izazovi i stimulansi.

LJUBAV: Zadovoljni ste vezom. Prija vam osećaj da nekome pripadate i da neko brine o vama. Razmišljate kako bi bilo da ste u braku. Ta ideja vam se sve više dopada.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Imunitet vam je opao i telo vam je bez kondicije. Brzo se umarate. Bilo bi dobro da počnete da se bavite rekreacijom ili nekim sportom.

VODOLIJA

POSAO: Imate nove poslovne ideje. Problem je što niste u mogućnosti da samostalno realizujete poslovni projekat. Iz tog razloga tražite osobu sa kojom možete da sarađujete.

LJUBAV: Situacija u braku nije najbolje prikazana. Svesni ste da postoje problemi, ali isto tako i da niste trenutno sposobni da ih rešite. Partner želi da se svađa, ne da rešava probleme.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je osetljiv. Bilo bi dobro da obratite pažnju na izbor hrane. Može se desiti da probate nešto novo na šta organizam nije navikao i da na to reaguje.

RIBE

POSAO: Planovi koje ste imali, sastanci za koje ste se spremali, sve se to nenadano otkazuje. Teško vam je da se u kratkom roku orijentišete na totalno nove projekte i obaveze.

LJUBAV: Bračni partner ima probleme o kojima ne želi da priča sa vama. Vi to ne primećujete i imate utisak da je situacija u braku mirna, harmonična i stabilna.

ZDRAVLJE: Imate problema sa spavanjem. Moguće su dve varijante: prva je da imate naglašenu potrebu za spavanjem, a druga da nikako ne možete da zaspite.