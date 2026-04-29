Novinarka N1 Žaklina Tatalović našla se u centru pažnje nakon što su osporene njene ranije tvrdnje da je u rodbinskoj vezi sa akademikom Srpske akademije nauka i umetnosti Nikolom Hajdinom. Kako navode članovi porodice, takva veza ne postoji, što je dodatno otvorilo pitanje tačnosti izjava koje su ranije iznošene u javnosti.

Prema dostupnim informacijama, Tatalović je u više navrata, kako u intervjuima, tako i na društvenim mrežama, govorila o navodnoj porodičnoj vezi sa akademikom Hajdinom. Jedna od takvih izjava pojavila se i u objavi na društvenim mrežama, gde je jasno navela da joj je Hajdin deda.

Reakcija porodice i demanti

Situacija je dobila novu dimenziju nakon što je porodica pokojnog akademika reagovala. Kako se navodi u dopisu koji je redakciji N1 uputio prof. dr Rade Hajdin, sin akademika Nikole Hajdina, takve tvrdnje nisu tačne.

- Ja sam jedini sin akademika Nikole Hajdina i imam tri sina koji su njegovi jedini unuci. Osobu o kojoj je reč ne poznajem niti sam je ikada video na porodičnim okupljanjima – naveo je Rade Hajdin u obraćanju, tražeći da se netačne informacije isprave.

Prema tim navodima, porodica je zatražila pojašnjenje i ispravku, ističući da se radi o dezinformaciji koja se širi u javnom prostoru.

Kako je priča dospela u fokus javnosti

Šira pažnja na ovu temu usledila je nakon jednog televizijskog uključenja, kada je tokom razgovora pomenuta navodna rodbinska veza. Kako se navodi, upravo tada je porodica prvi put reagovala i demantovala iznete tvrdnje.

Nakon toga, određeni sadržaji u kojima se govorilo o toj temi više nisu bili dostupni na sajtu, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje odgovornosti javnih ličnosti i značaja tačnosti informacija koje se iznose u medijima i na društvenim mrežama.

Stručnjaci za medije često upozoravaju da se svaka tvrdnja koja se odnosi na lične ili porodične odnose mora proveriti, jer netačne informacije mogu narušiti kredibilitet i izazvati šire posledice u javnosti.