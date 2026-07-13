Tuga! Mladi kamiondžija Berin L. (26) iz Novog Pazara pronađen je mrtav u Bugarskoj i sumnja se da je brutalno ubijen. Od njega se oprostio muškarac iz Beograda kojem je Berin nesebično pomogao u nevolji iako se nisu poznavali, a njegove reči rasplakale su Balkan!

Telo Berina L., starog svega 26 godina, pronađeno je nedaleko od graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Najpre su mediji preneli informaciju da je telo Berina L. pronađeno pored njegovog kamiona na parkiralištu kod graničnog prelaza između Bugarske i Turske, međutim, nove informacije lede krv u žilama.

Kako navodi portal sandzakdanas.rs, Berin L. je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pešice prešao u Bugarsku. Iz zasad neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo telo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.

- Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mesta gde je pronađeno telo nalazi se i kazino, ali zasad nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa slučajem - naveo je ranije izvor za sandzakdanas.rs

Prema nezvaničnim informacijama, smrt mladog Novopazarca nastupila je nasilno, ali zasad nema zvaničnih potvrda.

Od njega se rođaci i brojni prijatelji opraštaju potresnim porukama na društvenim mrežama, a najviše pažnje je privukla poruka Beograđanina koji će zauvek pamtiti susret sa pokojnim Berinom.

- Jesenja hladna noć zaobilaznica oko Sofije, kiša pada kao da je smak sveta. Meni na putničkom autu guma otišla, a u gepeku samo kompresor, niko da stane. U nekom trenutku zaustavlja se teretnjak, izlazi momaki kaže „Beograđanin?“,pošto su ni BG tablice „ Jel treba pomoć?“... nikada se ranije nismo znali. Bio je to rahmetli (pokojni) Berin L. Ubacismo gumu u kamioni odveze me do pumpe gde ima vulkanizer, sačeka me, sve sa kamionom iako ne bi smeo da napravi veliki krug i vrati me...To je za mene kao ceo svet bilo veliko... Sinoć tužna vest kruži da je Berin na granici Bugarske i Turske ubijen...Suze mi na oči krenuše, duša me zabole... Berine brate da ti dragi Alah podari najlepše mesto u dženetu a familiji sabur - napisao je Beograđanin i rasplakao ceo region.

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