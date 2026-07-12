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Politika

Mali Luka nasmejao predsednika! Porodica Todorović dočekala Vučića, ali je on ukrao šou (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici, gde se bave stočarstvom i voćarstvom. 

 
Autor:  Amina Jusović
12.07.2026.17:30
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Mali Luka nasmejao predsednika! Porodica Todorović dočekala Vučića, ali je on ukrao šou (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas domaćinstvo Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.
Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.
 
Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.
Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom.Domaćin je rekao da mu mališani Luka i Lazar najviše pomažu.

Na pitanje Vučića da li jedan od mališana voli da jede meso, rekao je: "Ne volim zbog zuba", što je nasmejalo sve prisutne.

Nakon posete porodici Todorović, Vučić će razgovarati sa meštanima Jadranske Lešnice.

Detaljnije o poseti domaćinstvu Todorovića pročitajte KLIKOM OVDE.
 

 

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