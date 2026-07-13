Majka dvoje dece R. N. B. (43) poginula je u subotu uveče kada je automobil „sitroen“ kojim je upravljala, na putu između Trstenika i Kruševca, direktno udario „folksvagen“ kojim je upravljao M. P. (29) iz Trstenika.

U trenutku sudara u vozilu sa nastradalom ženom nalazili su se njen sin (17) i ćerka (19), koji su povređeni. Prema prvim informacijama, devojka je zadobila teške telesne povrede, dok je mladić prošao sa lakšim povredama. Povređen je i vozač drugog automobila.

Od siline udara, automobil u kojem je bila porodica potpuno je uništen sa leve strane. Meštani Gornjeg Ribnika navode da su se majka i deca vraćali ka Trsteniku nakon što je žena došla kod svekrve po njih.

- Vozilo je bilo potpuno razneto sa leve strane. Nije ni čudo što žena nije preživela - ispričao je jedan od meštana za Informer.rs, dodajući da se u selu priča da je drugi automobil išao velikom brzinom, ali da će tačan uzrok nesreće biti utvrđen istragom.

Policija je saopštila da je M. P. uhapšen i određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Prema navodima iz istrage, on je oko 23.50 časova prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u „sitroen“.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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