Iznenađen! Nenad Alajbegović (45), poznat pod nadimkom Alibeg i „čovek sa devet života“, za kojim je bila raspisana poternica, uhapšen je u prodavnici u Novom Sadu dok je kupovao cigare! Ispod majice imao je pancir i napunjeno oružje, a skrivao se pod lažnim identitetom!

Nenad Alajbegović uspeo je da preživi između devet i deset pokušaja atentata na njega, zbog čega je široj javnosti postao poznat pod nadimkom „čovek sa devet života“, poput mačke, jer je preživljavao gotovo nemoguće napade i sačekuše. Za njim je bila raspisana poternica i mesecima unazad niko nije znao gde je, međutim, dolijao je ubrzo zahvaljujući novosadskoj policiji.

Alajbegović je lišen slobode u sinhonizovanoj akciji novosadskog OKP-a. Ovaj grad je još jednom poslao jasnu poruku da niko nije nedodirljiv. U petak, 3. jula, inspektori Odeljenja kriminalističke policije (OKP) PU Novi Sad izveli su gotovo hirurški preciznu akciju na terenu. Iza rešetaka je završio jedan od najtraženijih begunaca u zemlji.

Koliko je ova akcija bila visokog rizika, svedoči činjenica da Alajbegović ni tokom bekstva ništa nije prepuštao slučaju. Inspektori OKP-a su mu za pojasom prilikom hapšenja pronašli napunjen pištolj marke CZ kalibra 7,65 mm i to sa metkom u cevi. Zahvaljujući munjevitom faktoru iznenađenja, begunac je savladan pre nego što je uopšte stigao da pomisli na otpor i potegne oružje na policiju.

- Prilikom pretresa, policija je kod njega pronašla opremu koja jasno ukazuje na to da je bio spreman za skrivanje, ali i za obračune - navodi izvor.

Osumnjičeni je nosio pancirni prsluk ispod garderobe, a pronađeni su mu 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 mm i 1 puščani metak kalibra 7,62 mm, digitalna vagica za precizno merenje sa tragovima amfetamina. Takođe, imao je falsifikovanu vozačku dozvolu na ime Kovač, pod kojim je krio pravi identitet tokom bekstva.

Inače, Alajbegović je uhapšen na javnom mestu u prodavnici dok kupuje cigarete. Na snimku hapšenja može se videti kako u lokal ulazi s radnikom. Radnik kuca njegovu robu, a zatim u jednom trenutku poput munje u lokal uleće policija, koja spušta osumnjičenog na pod i stavljaju mu lisice na ruke. Radnik je bio u šoku, ali i sam Alibeg koji nije očekivao tako poput munje brzo izvedenu akciju, da nije uspeo ni da odreguje.

Protiv Alajbegovića je podneta krivična prijava za dela nedozvoljeno držanje oružja i falsifikovanje isprave. Kompletan slučaj i dalju nadležnost preuzelo je Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu, a osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje.

Za Alajbegovićem je duže vreme bila aktivna mreža poternica sudova i drugih policijskih uprava širom Srbije

- Kao višestruki povratnik, on iza sebe ima višegodišnji staž u zatvorima zbog teških krivičnih dela sa elementima nasilja, nelegalnog oružja i trgovine narkoticima - navodi izvor.

Prvenstveno se za njim tragalo zbog sumnje da je posedovao i nosio pištolj bez dozvole koji je pronađen nakon jednog krvavog obračuna u jednom beogradskom restoranu u kojem je upucana osoba s kojom je navodno u društvu bio upravo Alibeg.

Inače, njegov kriminalni put je krenuo još u mlađim godinama, a neki mediji ga opisuju kao bivšeg vođu jedne navijačke grupe.

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