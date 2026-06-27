Prava drama odigrala se sinoć oko 22 časa ispred Vatrogasnog doma DVD Kisač, kada je muškarac koji je obilno krvario dozivao pomoć.

U tom trenutku u domu su se nalazili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su bez oklevanja pritekli u pomoć. Brzom i prisebnom reakcijom pružili su prvu pomoć, kompresijom rane usporili krvarenje i odmah pozvali ekipu Hitne medicinske pomoći.

Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji i smirenom postupanju, muškarcu je pružena neophodna pomoć do dolaska lekara, čime su dali značajan doprinos u spasavanju njegovog života.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje da su hrabrost, humanost i spremnost da se pomogne u najtežim trenucima vrednosti koje pripadnici DVD Kisač svakodnevno nose sa sobom.

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