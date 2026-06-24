Nakon vrelog prepodneva, nad Podgoricom su se nadvili oblaci, a oko 16 sati počeo je pljusak, praćen jakim vetrom i grmljavinom, objavio je portal RTCG. Padao je i sitni grad.

Za sada nema informacija da li je nevreme izazvalo materijalnu štetu. Iz CEDIS-a (Crnogorski elektrodistributivni sistem) saopštili su da su pojedini delovi grada preko Morače ostali bez struje.

"Zbog ispada KB 10kV 'Hram' iz TS 110/10kV 'PG 4' bez napajanja električnom energijom su: deo Maksim zgrade, hram Hristovog vaskrsenja, 'G' zgrada i zgrada iza nje, građevinska škola i objekti oko nje, zgrada preko puta redakcije Dan, mali soliteri ('tri kocke šećera'), deo Momišića - oko vrtića 'Pčelica', zgrade preko puta mašinske škole i zgrade iza Ministarstva odbrane", naveli su iz CEDIS-a.