Posle nekoliko dana tropskih vrućina koje su zahvatile region i donele temperature blizu 40 stepeni Celzijusa, tokom današnjeg popodneva stiglo je osveženje. Međutim, ono je, kako su meteorolozi i najavljivali, donelo i ozbiljne vremenske nepogode.

Sever Crne Gore pogodilo je snažno nevreme. U okolini Bijelog Polja, uz obilnu kišu i jak vetar, padao je i grad.

Na društvenim mrežama, na profilu Podgorički vremeplov, objavljen je snimak iz sela Jagoče, na kojem se vidi kako je grad za kratko vreme potpuno zabeleo teren.

Istovremeno, dok je sever zemlje bio na udaru nevremena, u glavnom gradu vladale su potpuno drugačije vremenske prilike.

Na istom profilu ranije je objavljena fotografija iz Podgorice, na kojoj se vidi da je temperatura podloge dostigla čak 52 stepena Celzijusa, što najbolje pokazuje koliko su ekstremne vremenske razlike zabeležene u Crnoj Gori tokom istog dana.

Olujno nevreme u Srbiji je zasulo Čačak, kako je tamo bilo pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

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