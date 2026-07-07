Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.



Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, putnička vozila se zadržavaju 20, dok se na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, putnička vozila zadržavaju takođe 20 minuta.

Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, čekaju 120 minuta, na graničnom prelazu Šid, na izlazu, 240 minuta, a na graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Radovi na petlji Ostružnica, izmene u saobraćaju

"Putevi Srbije" d.o.o. saopštili su da će se danas izvoditi radovi na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica (faza III), na državnom putu I A reda broj 1 (obilaznica oko Beograda), zbog čega će doći do izmena u saobraćaju.

Radovi će se odvijati od 6. jula od 8 časova do 11. jula do 16 časova, a tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu - isključenje za Obrenovac iz smera Novog Sada i iz smera Niša biće zatvoreno za saobraćaj.

Saobraćaj u smeru Niš/Novi Sad - Obrenovac će funkcionisati preko petlje Surčin jug - auto-put Miloš Veliki - petlja Obrenovac.

Isključenje za Železnik (Niš/Novi Sad, Beograd/Železnik) je u funkciji.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

U saopštenju se navodi i da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.