Visokopozicionirani član organizovane škaljarske kriminalne grupe iz Bara Dragan P. uhapšen je danas popodne po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Njega su uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), a Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da se sprovode hitne dokazne radnje protiv više osoba u Baru i Budvi zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična dela pranje novca i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Više službenika SPO je tokom popodneva blokiralo zgradu, koja se nalazi pored sedišta Odeljenja bezbednosti Bar. U toku su pretresi te višespratnice.

Uhapšeni Dragan P. je u policijskim evidencijama zaveden kao dugogodišnji član škaljarskog klana.

Pucnjava u kafiću

Njegovo ime se više od 15 godina pominje kao član organizovane kriminalne grupe, kojom je nekada rukovodio pokojni Luka Đurović.

Pre 11 godina na Dragana P. i još nekoliko osoba, koji su sedeli u bašti jednog lokala, ispalio je metke Baranin Jovan K, ali u tom napadu u septembru 2014. godine niko nije povređen.

Mediji su početkom januara 2019. godine pisali da je kriminalna grupa, koja je postavila eksplozivnu napravu ispod motocikla Baranina Jovana Đ, navodno planirala još tri likvidacije, a na spisku se pominjalo i ime Dragana P.

Hrvatska policija, krajem 2019. godine, objavila je podatke da su crnogorski i srpski članovi kriminalnih grupa plaćali od 3.500 do 15.000 evra za lažne hrvatske putne isprave, koje su im omogućavale da se, uprkos poternicama, slobodno kreću.

Falsifikovani pasoš

Policija je tada obelodanila da je Baranin Dragan P. imao falsifikovani pasoš na ime Saša Budimir, a lažne isprave tada su imali i sada pokojne vođe škaljarskog klana Jovan Vukotić i Igor Dedović kao i odbegli Novljanin Krsto Vujić.

SDT je juče protiv Krsta Vujića i još 11 osoba podigao optužnicu zbog šverca 5,6 tona kokaina, koji je krijumčaren na brodu "Aressa".

Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.

