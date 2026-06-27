Nemačka policija saopštila je da je uspela da uđe u trag počiniocu jedne od najspektakularnijih pljački koje su se desile na nemačkom tlu, a za koju se tereti državljanin Srbije.

Naime, pljačka zlatare "FoFo" u Kardinal-Faulhaber ulici u Minhenu izazvala je veliku pažnju nemačke javnosti. U decembru 2024. godine dvojica naoružanih počinilaca odnela su iz luksuzne radnje u centru starog grada nakit vredan milion evra!

Snimci zločina šokirali su javnost: pokazali su sa kakvom brutalnošću su dvojica muškaraca 19. decembra 2024. napali osoblje i ukrali nakit. Jedan od njih uperio je pištolj direktno u lice zaposlene. Nakon toga su kriminalci pobegli električnim trotinetima. Dugo vremena nije bilo nikakovg traga i izgledalo je kao da će potraga ostati bez rezultata.

Međutim, minhenski Komesarijat 21, koji je vodio istragu ovog razbojništva saopštio je da je, u međuvremenu, jedan osumnjičeni uhapšen. Prema navodima iz policijskog saopštenja, protiv 48-godišnjeg Srbina izdat je evropski nalog za hapšenje. Ali, ispostavilo se da je Srbin pronađen u bugarskom zatvoru, gde je završio zbog sasvim drugog krivičnog dela. Mediji prenose da se nalazi u zatvoru u Sofiji.

Identitet drugog razbojnika ostaje nepoznat. Nemačka policija je saopštila da je u bliskom kontaktu sa kolegama iz drugih evropskih zemalja. Ispituje se da se osumnjičeni može povezati i sa drugim krivičnim delima. Pretpostavlja se da se radi o takozvanim "putujućim razbojnicima" koji su organizovani u grupnim strukturama.

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