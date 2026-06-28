Uprava policije saopštila je da je juče uhapšen državljanin Gruzije, J.Č. (33), za kojim je raspisana potraga, dok su njegovi sunarodnici S.K. (36) i L.Š. (44), takođe osumnjičeni za isti zločin, uhapšeni dan ranije.

„Forenzička istraga ukazuje da su ova trojica Gruzijaca počinila krivično delo teške krađe tako što su 16. juna oko 13:20 časova prišli oštećenom iz Tivta, koji je sedeo u kafiću u Starom gradu Kotor, i iz njegovog ranca ukrali novac u iznosu od 11.247,96 evra, nakon čega su napustili lice mesta“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su osumnjičeni prethodno neko vreme posmatrali oštećenog kako bi procenili najpovoljniji trenutak za izvršenje krađe.

Odmah nakon prijave, policija je preduzela mere koje su dovele do identifikacije osumnjičenih i izdavanja naloga za pretres. S.K. i L.Š. pronađeni su na području Ulcinja, gde su uhapšeni 26. juna, i tom prilikom im je oduzet deo ukradenog novca.

Treći osumnjičeni, J.Č., uhapšen je 27. juna u Kotoru.

„Osumnjičeni J.Č. je jutros, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo“, saopštila je Uprava policije.