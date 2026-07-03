Ko dobija najveće olakšanje i šta se menja za hronične i onkološke pacijente, otkrila je u "Jutru" na Prvoj pomoćnica ministra zdravlja, doktorka Dragana Vujičić.

"U okviru brojnih mera koje je država uspela da predstavi stanovništvu, nalazi se i ova mera koja se tiče lekova, odnosno sniženja cena lekova. Radi se o velikom broju lekova. Mera se deli na dva dela. Jedan deo se tiče onih lekova koji imaju doplatu prilikom preuzimanja u apoteci", rekla je dr Vujičić i dodala:

"Ide se na to da se ova privremena mera, koja će biti aktuelna već od avgusta, sprovede na način da će lekovi koji sada imaju doplatu od 10 do 40 odsto, sniziti cenu plaćanja građana na ukupno 10 odsto. Oni lekovi koji su od 50 pa do 90 odsto, sniziće cenu za po 40 odsto, što znači onaj koji je bio 50 osto, plaćaće ga građanin 10 odsto, a onaj koji je doplaćivao do sada 90 odsto, ubuduće će ga plaćati 40 odsto", objasnila je pomoćnica ministra zdravlja i istakla da su ovo značajna snižena cena.

"Ima i vrlo skupih lekova. Odnose se na lekove iz svih 12 grupa, terapijskih grupa. To su i imunomodulatori, onkološki lekovi, lekovi za kardiovaskularne bolesti, bolesti metabolizma, dijabetes melitus, respiratorne bolesti", rekla je dr Vujičić.

Navodi se da na spisku nalazi 24 leka, ali pomoćnica ministra zdravlja je istakla da je u pitanju veći broj.

"Mnogo je više lekova od ukupnog broja lekova koji se nalaze na A1 listi. Ova mera se odnosi na 742 leka. To su lekovi koje najčešće ljudi koriste. To su lekovi za terapiju hroničnih oboljenja, hipertenzije, srčane insuficijencije, dijabetes melitusa, hormonski preparati, lekovi za osteoporoze, bolesti creva, angine pektoris, zgušnjavanje krvi, kao i antibiotika, kapi za oči i pumpice za astmu, takođe. Ono što je do sada imalo velike doplate, sada dolazi na cenovni rang od 300 do 1.000 dinara, tako da će se to apsolutno osetiti u budžetu građana", rekla je dr Vujičić.

Druga mera se tiče toga da određeni lekovi koji su do sada bili u 100 odsto iznosu na teret građana dospevaju na listu lekova koji se refundiraju iz sredstava, odnosno isplaćuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, istakla je dr Vujičić.

"I radi se o dve velike grupe lekova. Prva grupa su lekovi, mi ih zovemo NOAK, odnosno nova oralna antikoagulantna terapija. U pitanju je desetak lekova različitih proizvođača koji dolaze na listu lekova. Druga velika kategorija su lekovi koji se koriste za srčanu insuficijenciju. Radi se o dva leka.

Propustila sam da kažem, onom prvom merom biće obuhvaćeno oko 2,5 miliona ljudi. Ovom drugom merom, kada su u pitanju lekovi koji se koriste protiv zgrušavanja krvi, biće obuhvaćeno oko 100.000 ljudi.

I poslednjom merom, koja se tiče tih lekova za srčanu insuficijenciju, pretpostavlja se da će biti oko 60.000 ljudi koji će osetiti benefit od ovoga. Ova mera je trajna, tako da pretpostavljamo da će i prva mera gledati da se nekako uklopi u budžet države. U svakom slučaju, država je voljna i spremna da izađe u susret svojim građanima", rekla je dr Vujičić.

Koliko će i smanjenje doplate za lekove olakšati lečenje hroničnim bolesnicima?

"U velikoj meri, zato što, nažalost, i kroz svoj rad u praksi susretala sam se sa time da često pacijenti odustaju od nekih terapija zato što nisu bili u mogućnosti da izvrše plaćanje, doplatu takvih lekova i onda se išlo na neke druge terapijske opcije.

Sada, kad imate tu uštedu u budžetu jednog građanina, taj novac može da preusmeri na zdraviji način života. Tako da, u svakom pogledu, ovo je ključna mera", istakla je dr Vujičić.