Iz MUP-a kažu da su izašli na teren, proverili sve informacije ali da ništa nije pronađeno i da niko nije povređen. Uhapšena jedna osoba zbog remećenja javnog reda i mira.

Tokom festivala Belgrade Music Week neki od prisutnih su zvali policiju jer su "čuli" da je "neko video osobu s nožem", navodi RTS.

Policija je izašla na teren, razgovarala sa prisutnima, sve proverila, ali nije nađeno ništa što bi ukazivalo na to da je iko izboden. Iz MUP-a su zvali i sve bolnice kako bi proverili navode da je neko došao sa ubodnom ranom, ali nije niko.

I organizator se oglasio saopštenjem:

"Tokom same završnice festivala Belgrade Music Week na Ušću, došlo je do plasiranja netačnih i neproverenih informacija, što je dovelo je do uznemirenja publike u prvim redovima.

Prema trenutnim podacima nadležnih službi, na terenu nije zabeležen nijedan incident tog tipa koji se spominje. To potvrđuju službe obezbeđenja festivala, dežurne snage policijskih službi, kao i ekipe Hitne pomoći koje su sve vreme bile raspoređene na lokaciji."

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak hapšenja, a iz MUP-a odgovaraju da je uhapšena osoba koja je remetila javni red i mir.

Podsetimo, lažne vesti i paniku na društvenim mrežama širila je noćas blokaderka Martina Rakanjel. Ona je napisala da joj je ćerka navodno javila da je na Music Week-u došlo do incidenta i da su "dva muškarca izbola dve devojke".