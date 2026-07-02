Državljanin BiH (45) optužen je za razbojništvo sa smrtnim ishodom nakon što je, prema navodima tužilaštva, u mestu Selnik kod Ludbrega u Hrvatskoj zajedno sa saučesnicima opljačkao i brutalno pretukao 60-godišnjeg muškarca, koji je dva meseca kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Za trojicom njegovih saučesnika policija i dalje traga.

Prema navodima tužilaštva, razbojništvo se dogodilo 1. novembra 2019. godine. Optuženi je sa još trojicom saučesnika došao do kuće 60-godišnjaka, gde su se lažno predstavili kao policajci.

Ušli su mu u kuću i tražili novac. Pritom ga nisu prestajali tući po glavi i telu, prenosi Jutarnji.hr.

Nakon što im je penzioner predao oko 600.000 kuna (oko 87.000 evra), pobegli su u nepoznatom pravcu, ostavivši pretučenog penzionera sa višestrukim povredama glave i trupa.

Stjepan H. je u toj kući živeo sam nakon smrti svojih roditelja, a policija se o ovom slučaju oglasila tri dana nakon zločina, nakon prijave hospitalizovanog muškarca koji im je rekao da su ga u ranim jutarnjim časovima, nakon provale u dom, opljačkali i pretukli.

Tužilaštvo predlaže da se optuženom državljaninu BiH oduzme protivpravno stečena imovinska korist.

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