Menadžer i najbolji prijatelj Jelene Karleuše, Zoran Birtašević, otkrio je da sa bivšim suprugom muzičke zvezde, fudbalskim menadžerom Duškom Tošićem, nema nikakav kontakt.

Zoran je maksimalno posvećen Jeleninoj karijeri i bio joj je najčvršći oslonac u teškim trenucima.

Pre izvesnog vremena, na Instagramu je dobio pitanje od pratilaca koje je glasilo:

- U kakvim si odnosima sa Duškom ? - zanimalo je fanove.

Birtašević je tom prilikom kratko odgovorio:

- Ni u kakvim - bio je izričit Zoran.

"Nikada niko nije stao u moju zaštitu"

Inače, Jelena je nedavno otvoreno govorila o detaljima iz braka sa Tošićem, ističući da veruje kako je nikada nije voleo na pravi način, niti joj je bio istinska podrška kada joj je to najviše bilo potrebno.

- Nemam problem da kažem da nemam lepo mišljenje o Dušku, da ga godinama nisam volela, ali sam zbog vas, medija, neprijatelja, dece i mog večitog optimizma pokušavala da spasim naš brak. Vrlo retko odustajem. Međutim, zbog mnogih ružnih stvari koje su se desile u prošlosti, odavno sam prestala da ga volim onako kako sam to nekada činila. Kada je reč o njemu, i opet zbog svega što se dešavalo u naša četiri zida, sigurna sam da me nikada nije voleo na pravi način. Bila sam nekakav trofej, Jelena Karleuša, ali ja nisam trofej. Žena sam koja ima svoje potrebe, koja želi da je neko voli, zagrli i zaštiti. Nijedan muškarac nikada nije stao iza mene, uvek sam se branila sama. Nikada niko nije stao u moju zaštitu osim moje majke i mojih fanova. To je prava armija boraca, takav zid i štit, sa toliko ljubavi i strasti, oni mene brane, i zahvaljujući njima sam ovde gde jesam – zaključila je pevačica za Telegraf svojevremeno.

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