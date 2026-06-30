Porodica Džordžijane (36) iz Rumunije iznela je teške optužbe na račun lekaraporodilišta Đulešti, tvrdeći da je njihova ćerka, sestra i partnerka preminula zbog ozbiljnog lekarskog nemara.

Trudna 18 nedelja sa blizancima, Džordžijana je umrla manje od 24 sata nakon što je otpuštena iz bolnice uz uveravanja da je njeno stanje stabilno. Obdukcioni nalaz pokazao je da je uzrok smrti bila sepsa, izazvana teškim horioamnionitisom, koja je dovela do otkazivanja više organa.

Džordžijana je deset godina pokušavala da ostvari san o majčinstvu. Nakon nekoliko neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje, konačno je ostala trudna i očekivala blizance. Međutim, trudnoća je od samog početka bila visokorizična.

U porodilište Đulešti primljena je 4. juna zbog sumnje na curenje amnionske tečnosti, što je predstavljalo ozbiljnu pretnju trudnoći. Tokom dvonedeljnog boravka u bolnici lekari su joj ugradili serklaž kako bi ojačali grlić materice i sprečili prevremeni porođaj.

"Nismo imali nikakvih problema, osim što je na jednom pregledu lekar koji je vodio trudnoću primetio da je došlo do spuštanja materice ili curenja, zbog čega nas je odmah uputio na hitnu pomoć. Tamo su odlučili da urade serklažu", ispričao je njen partner Andrej Stojan.

Dana 17. juna lekari su procenili da više nema neposredne opasnosti i otpustili su Džordžijanu kući. U otpusnoj listi naveli su da postoji pretnja od pobačaja, ali i da je pacijentkinja otpuštena u dobrom opštem stanju, bez povišene temperature, bez krvarenja i drugih komplikacija.

"Razgovarao sam s njom, bila je srećna što je konačno kod kuće nakon toliko vremena provedenog u bolnici. Verovala je lekarima koji su joj rekli da je sve u redu", rekao je njen brat Mihaj Miklea.

Međutim, manje od jednog dana nakon otpusta stanje joj se naglo pogoršalo. Počela je da drhti, dobila je visoku temperaturu, obilno je krvarila i hitno je vraćena u isto porodilište.

Porodica tvrdi da je Hitna pomoć pozvana oko 10 časova iz naselja Kosmopolis, ali je zbog udaljenosti i saobraćaja u bolnicu stiglo tek oko 13 časova.

Prema njihovim tvrdnjama, od trenutka prijema narednih sedam sati Džordžijanini bolovi i vapaji za pomoć ostali su bez adekvatne reakcije medicinskog osoblja.

"Rekli su da su bolovi zapravo napad panike"

"Vraćate se sledećeg dana kod istog lekara koji vas je otpustio, a on vam kaže da nemate ništa i da su svi bolovi zapravo napad panike", rekao je njen brat.

Partner pokojne žene tvrdi da je Džordžijana u bolnicu stigla sa jakim krvarenjem, visokom temperaturom, povraćanjem i sluzavim čepom, ali da uprkos tome nije odmah dobila odgovarajuću terapiju.

"Kada sam stigao u bolnicu u jedan sat, dovezao ju je SMURD sa obilnim krvarenjem, želatinoznim čepom, povraćanjem i temperaturom. U sedam uveče sam molio lekare da prekinu trudnoću jer više nije mogla da izdrži bolove. Tek tada su pristali", izjavio je Andrej Stojan.

Brat preminule žene tvrdi da su lekari njene simptome pripisali psihičkom stanju.

"Nisu joj praktično ništa uradili. Ostavili su je na odeljenju, rekli da je u pitanju napad panike i dali joj samo sedativ da se smiri", rekao je Mihaj Miklea.

Tek oko 22 časa Džordžijana je odvedena u operacionu salu radi prekida trudnoće. Međutim, prema navodima porodice i nalazima obdukcije, tada je već bilo prekasno. Infekcija se proširila čitavim organizmom, a lekari su tokom operacije bili prinuđeni da uklone matericu zbog nekroze.

"Pozvali su nas i rekli da je loše"

Nakon zahvata, oko tri sata ujutru, prebačena je u Univerzitetsku bolnicu.

"Pozvali su nas i rekli da je stanje izuzetno ozbiljno i da će biti hitno prebačena. Kada smo stigli, rekli su nam da su šanse minimalne. Na kraju je bila više mrtva nego živa. Jedini lekar sa kojim sam razgovarao bio je lekar intenzivne nege. Nakon što su je proglasili mrtvom, niko nam nije objasnio u kakvom je stanju stigla niti šta se tačno dogodilo", rekao je njen brat.

Prema medicinsko-pravnom izveštaju Instituta za sudsku medicinu (IML), uzrok smrti bio je težak horioamnionitis, praćen nekrozom materice, sepsom i otkazivanjem više organa.

Nalaz pokazuje da je jedna od bliznakinja preminula još u materici, zatim i druga, nakon čega se infekcija proširila organizmom i dovela do smrtonosne sepse.

"Sve se dogodilo kao grom iz vedra neba. Desilo se neverovatno brzo i još uvek ne možemo da shvatimo kako je do toga došlo. U 6.30 su nam javili da je preminula. Najgori scenario koji smo mogli da zamislimo bio je da izgubi trudnoću, ali nikada nismo očekivali da ćemo izgubiti i nju", rekao je Mihaj Miklea.

Na pitanje kakva je bila njegova sestra, odgovorio je:

"Bila je dobra, vesela i puna ljubavi. Uvek je brinula o drugima više nego o sebi", rekao je nesrećni brat.

Novinarska ekipa televizije Observator zatražila je zvanične odgovore i od porodilišta Đulešti i od Univerzitetske bolnice, ali do objavljivanja priloga nijedna zdravstvena ustanova nije dostavila komentar.

Pokušali su da stupe u kontakt i sa ginekologom koji je vodio Džordžijaninu trudnoću, ali bez uspeha. Na telefonski poziv javila se samo automatska poruka da pozvani korisnik trenutno nije dostupan.

Porodica preminule žene najavila je podnošenje krivičnih prijava zbog sumnje na lekarski nemar i poručila da će tražiti da svi odgovorni za smrt Džordžijane i njenih nerođenih blizanaca snose zakonske posledice.