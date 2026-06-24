Priča o Lisi Mari Montgomeri jedna je od najmračnijih i najkontroverznijih u savremenoj američkoj kriminalističkoj istoriji. Žena rođena 1968. godine dospela je u centar pažnje javnosti nakon brutalnog zločina koji je potresao Sjedinjene Američke Države i otvorio brojne rasprave o uticaju teških trauma i mentalnih poremećaja na ljudsko ponašanje.

Montgomeri je 2004. godine ubila 23-godišnju Bobi Džo Stinet, trudnicu koja je bila u osmom mesecu trudnoće. Prema navodima istrage, nakon ubistva iz tela žrtve nožem je izvadila nerođenu bebu. Dete je preživelo napad i kasnije je predato ocu, dok je slučaj izazvao ogromnu pažnju javnosti zbog svoje brutalnosti i nesvakidašnjih okolnosti.

Tri godine kasnije, 2007. godine, Lisa Mari Montgomeri priznala je izvršenje zločina. Sud ju je proglasio krivom i izrekao joj smrtnu kaznu. Međutim, tokom sudskog procesa njeni advokati pokušali su da dokažu da je njeno psihičko stanje značajno uticalo na njene postupke. Tokom godina dijagnostikovani su joj bipolarni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj, psihoza, disocijativni poremećaj identiteta i amnezija.

Iza zločina krila se i teška životna priča. Prema dostupnim podacima, Montgomeri je od detinjstva bila izložena ekstremnim oblicima zlostavljanja. Godinama je trpela seksualno nasilje od strane očuha, dok je njena porodična situacija bila obeležena zanemarivanjem i psihičkim maltretiranjem. Još kao devojčica počela je da konzumira alkohol, a kada je njena majka otkrila problem, navodno joj je pretila vatrenim oružjem umesto da joj pruži pomoć.

Pojedini izvori navode i da je tokom tinejdžerskih godina bila primoravana na prostituciju, dok su njeni pokušaji da pronađe zaštitu i pomoć ostajali bez odgovora. U želji da pobegne iz takvog okruženja, veoma mlada je stupila u brak. Ipak, ni kasnije nije uspela da pronađe stabilnost, jer su i njeni brakovi, prema navodima iz sudskih spisa, bili obeleženi različitim oblicima nasilja i zlostavljanja.

Montgomeri je tokom života rodila četvoro dece, a njeni bivši supružnici tvrdili su da je više puta lažno prikazivala da je trudna. Njeni branioci su upravo dugogodišnje traume i ozbiljne psihičke poremećaje koristili kao argument da nije bila sposobna da donosi racionalne odluke poput prosečne osobe.

Uprkos brojnim zahtevima za pomilovanje i odlaganje izvršenja kazne, američke vlasti nisu promenile odluku. Lisa Mari Montgomeri pogubljena je smrtonosnom injekcijom 13. januara 2021. godine. Njeno pogubljenje privuklo je pažnju svetske javnosti i ponovo otvorilo pitanje odnosa pravosuđa prema osobama sa teškim mentalnim oboljenjima i traumama iz detinjstva.

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