Jedan od najšokantnijih zločina u Beogradu dogodio se u julu 2001. godine, kada je penzioner Dragoljub B. Baja (66) najpre u svom stanu u Ustaničkoj ulici zadavio suprugu Branku (62), a potom nekoliko sati kasnije na Novom Beogradu hicima iz pištolja ubio Milorada T. (58).

Prema tadašnjim saznanjima, tragedija u porodičnom stanu dogodila se oko 23 časa. Dragoljub je, kako se sumnjalo, bio uveren da supruga već duže vreme pokušava da ga otruje tako što mu u hranu stavlja vim, sredstva za čišćenje i druge hemikalije.

Te večeri najpre je došlo do verbalne rasprave, koja je ubrzo prerasla u fizički napad. Dragoljub je rukama zadavio Branku, koja nije uspela da se odbrani od snažnog stiska i preminula je na licu mesta.

Nakon ubistva supruge, osumnjičeni je neko vreme ostao u stanu, a potom je oko tri sata ujutru taksijem otišao u novobeogradsko naselje kod Ulice Ivana Ribara.

Njegova meta bio je Milorad T., sa kojim je, prema tadašnjim informacijama, godinama bio u sukobu zbog imovinsko-pravnih odnosa i spora oko zemljišta.

Po dolasku na imanje ponovo je izbila svađa, nakon koje je Dragoljub izvadio pištolj i ispalio više hitaca. Jedan metak pogodio je Milorada u srce i usmrtio ga na licu mesta.

Posle ubistva, zapalio je barake u kojima je žrtva držala svinje i kokoške, a zatim se vratio u svoj stan, gde ga je nekoliko sati kasnije uhapsila policija.

Vest o dvostrukom ubistvu šokirala je komšije bračnog para, koje su tvrdile da su Dragoljub i Branka važili za mirne, povučene i vredne ljude.

– Bili su dobri susedi, uvek spremni da pomognu. Nisu imali dece, ali su često pomagali mlađim komšijama. Nikada nismo čuli da se svađaju – govorile su tada komšije.

Dodali su da su kobnog dana supružnici viđeni zajedno u šetnji i da ništa nije nagoveštavalo tragediju.

Iako je tokom istrage kao mogući motiv ubistva supruge pominjano Dragoljubovo uverenje da ga truje, među komšijama su kružile i priče da je razlog dvostrukog zločina bila ljubomora, odnosno sumnja da su Branka i Milorad bili u emotivnoj vezi. Te tvrdnje nikada nisu zvanično potvrđene tokom postupka.