Četvorica radnika obezbeđenja bazena na Košutnjaku napadnuta su noćas oko tri sata posle ponoći, kada ih je, prema nezvaničnim informacijama, napala grupa od desetak tinejdžera kojima prethodno nije bilo dozvoljeno da preskaču ogradu i kupaju se u bazenu.

Kako se saznaje, mladići uzrasta od 16 do 18 godina tokom noći su dva puta preskakali ogradu sportskog kompleksa i ulazili u bazen. Radnici obezbeđenja su ih oba puta upozorili da to nije dozvoljeno, nakon čega su tinejdžeri napustili kompleks.

Međutim, ubrzo su se vratili treći put, ponovo preskočili ogradu, ali ovog puta naoružani motkama.

Prema prvim informacijama, napali su četvoricu radnika obezbeđenja – J. J. (24), A. M. (20), D. P. (70) i N. D. (22).

Tokom napada više osoba udaralo je J. J. motkama po rukama, nakon čega su ga bacili u bazen, a zatim pobegli sa lica mesta.

Povređeni radnik zadobio je teške povrede desnog ramena i obe ruke. Ekipa Hitne pomoći prevezla ga je u bolnicu, dok ostali radnici obezbeđenja nisu zadobili povrede.

Policija radi na identifikaciji i pronalasku učesnika napada, a okolnosti incidenta biće utvrđene tokom istrage.

Telegraf.rs