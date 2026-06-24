



Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu , rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe u noćnoj smeni su intervenisale 120 puta, a od njih su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.





Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

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