Crna hronika
Dve osobe povređene u udesima tokom noći: Ekipe Hitne pomoći imale pune ruke posla
Tokom noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe lakše povređene, dok su ekipe Hitne pomoći ukupno intervenisale 120 puta
Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe ove službe u noćnoj smeni su intervenisale 120 puta, a od njih su 34 intervencije bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
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