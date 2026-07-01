Meteorolog Ivan Ristić za Alo! upozorava da nas već sredinom meseca očekuje novi rast temperatura, dok bi kraj jula mogao da donese najjači toplotni talas ovog leta.

"Već od 1. jula u Srbiju stiže svežiji vazduh sa Atlantika, koji će kroz takozvana Bečka vrata doneti promenu vremena. Očekuju se pljuskovi, grmljavina, jak vetar, a lokalno su moguće i vremenske nepogode", rekao je Ristić.

Kako objašnjava, promena će prvo zahvatiti zapadne i severozapadne delove zemlje, a Vojvodina će biti među prvim područjima na udaru nestabilnog vremena.

Ristić navodi da će u četvrtak biti pretežno oblačno, uz česte pljuskove i kišu, a lokalno može pasti između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru. Dodaje da će maksimalna temperatura pasti za oko 10 stepeni, pa će se uglavnom kretati između 26 i 30 stepeni, dok bi tropske noći konačno trebalo da prestanu.

"Ovo osveženje treba iskoristiti za temeljno provetravanje i rashlađivanje stanova, kako bi se temperatura u zatvorenom prostoru snizila i organizam oporavio posle višednevnih vrućina", poručuje meteorolog za Alo!.

Prema njegovim rečima, tokom vikenda vreme će se stabilizovati, a temperature će se uglavnom zadržavati oko 30 stepeni. Takvo prijatnije vreme moglo bi da potraje sedam do deset dana, stoji u prognozi.

Međutim, Ristić ističe da modeli već sada ukazuju na novo, znatno jače otopljenje. Kako kaže, početkom druge dekade jula temperature će ponovo preći 35 stepeni, dok bi u trećoj dekadi mogao da usledi najintenzivniji toplotni talas ove godine.

"Postoje velike šanse da nekoliko dana zaredom maksimalne temperature budu između 40 i 45 stepeni. Trenutni prognostički modeli pokazuju da bi ovaj talas mogao da bude čak i jači od onog koji smo imali krajem juna", upozorava Ristić.

On objašnjava da će se toplotna kupola ponovo formirati iznad zapadne Evrope, a zatim proširiti na Balkan, gde bi mogla da se zadrži znatno duže nego prethodni put. Prema njegovim procenama, najtopliji dan ovog leta mogao bi da bude oko 24. jula, kada se očekuje vrhunac toplotnog talasa. Nakon toga, sredinom avgusta moguć je još jedan talas vrućine, ali bi, prema sadašnjim prognozama, trebalo da bude slabijeg intenziteta.

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