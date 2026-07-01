Kada temperature pređu 35 stepeni, organizam troši mnogo energije kako bi održao normalnu telesnu temperaturu. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da izbor hrane tokom letnjih vrućina može značajno da utiče na to kako ćete se osećati. Teški i masni obroci dodatno opterećuju organizam, dok laganija hrana olakšava varenje i pomaže da telo lakše podnese visoke temperature.

Zašto teška hrana teže pada tokom vrućina?

Tokom varenja organizam troši energiju i stvara dodatnu toplotu, što je poznato kao termički efekat hrane. Što je obrok bogatiji mastima i proteinima, to je proces varenja zahtevniji i duže traje.

Zbog toga nakon obilnog ručka mnogi osećaju:

pospanost,

umor,

nadutost,

gorušicu,

pojačan osećaj vrućine.

Istovremeno, veća količina krvi usmerava se ka sistemu za varenje, dok organizam pokušava da se rashladi znojenjem, što dodatno opterećuje srce i krvne sudove.

Koje namirnice bi trebalo ograničiti tokom letnjih vrućina?

Stručnjaci savetuju da se tokom tropskih temperatura izbegavaju ili ograniče:

masno crveno meso,

pržena hrana,

brza hrana,

industrijski prerađeni proizvodi,

velike količine soli,

alkoholna pića.

Masna hrana sporije se vari, dok previše soli povećava žeđ i može doprineti zadržavanju tečnosti u organizmu.

Da li pivo zaista rashlađuje?

Iako mnogi posegnu za hladnim pivom kao osveženjem, alkohol može imati suprotan efekat. On podstiče izlučivanje tečnosti iz organizma, pa može doprineti dehidrataciji, naročito ako se ne unosi dovoljno vode.

Šta je bolje jesti kada je napolju preko 35 stepeni?

Tokom leta preporučuje se laganija ishrana koja organizmu obezbeđuje dovoljno tečnosti i hranljivih materija bez dodatnog opterećenja.

Dobar izbor su:

sveže salate,

sezonsko voće bogato vodom,

povrće,

mahunarke,

riba,

jogurt i kiselo mleko,

integralne žitarice.

Uz obroke je najbolje piti vodu, a osveženje mogu pružiti i voda sa kriškom limuna ili nezaslađeni napici.

Da li kafa dehidrira organizam?

Kafa često ima lošu reputaciju kada su u pitanju letnje vrućine, ali istraživanja pokazuju da umerena konzumacija kod osoba koje redovno piju kafu uglavnom ne izaziva značajnu dehidrataciju. Ipak, tokom visokih temperatura važno je unositi dovoljno vode tokom dana.

Kako lakše podneti vrućinu?

Pored pravilne hidratacije, stručnjaci savetuju da tokom najtoplijeg dela dana jedete manje, ali češće obroke. Tako se organizam manje opterećuje, a osećaj težine i iscrpljenosti nakon jela biće znatno manji.

Ukoliko imate hronične bolesti, poput problema sa srcem, bubrezima ili štitnom žlezdom, preporučljivo je da se o ishrani tokom toplotnih talasa posavetujete sa svojim lekarom.