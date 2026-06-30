Na Drini, u rejonu Azemove bare, danas popodne nestao je mladi loznički policajac Bogdan T. (23).

Bogdan je bio na reci u društvu, kao i obično. Kako se saznaje, u jednom trenutku je počeo samo da se davi i nestao u talasima reke.

Drugovi su bili nemoćni da mu pomognu, utoliko pre što se nivo reke, za kratko vreme, povećao čak za tri metra.

Na mesto događaja stigla je policija, Hitna pomoć i vatrogasci. U toku je potraga za mladim policajcem iz redova lozničke saobraćajne policije.

Očekuje se i dolazak pripadnika Žandarmerije.

(Novosti)

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