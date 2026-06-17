Vukašinu Srećkoviću, učeniku Osnovne škole "Đura Jakšić" na Kanarevom brdu, danas se izgubio svaki trag nakon što je završio polaganje male mature.

Prema informacijama koje je podelila porodica, dečak je oko 10.30 časova izašao iz škole, ali se nakon toga nije vratio kući, zbog čega je pokrenuta potraga.

Porodica je uputila apel građanima da pomognu u potrazi i da svaku informaciju koja bi mogla da pomogne prijave nadležnima.

U trenutku nestanka Vukašin je na sebi imao plavu majicu, crnu trenerku i crne patike. Visok je oko 175 centimetara i težak približno 80 kilograma.

O slučaju su obavešteni policija i Centar za socijalni rad, a porodica moli sve koji su ga videli ili imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju da se hitno jave nadležnim službama.