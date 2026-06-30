Danas, tokom popodnevna, je došlo do incidenta na Železničkoj stanici u Ovčar Banji kada je teško povređen mladić M.Z (20).

"U pratnji Službe Hitne pomoći u Urgentno prijemnu službu OB Čačak dovezena je muška osoba (20) povređena na pruzi u Ovčar Banji. Nakon inicijalnog zbrinjavanja pacijent primljen u Jedinicu intenzivnog lečenja, zbog zadobijenih povreda uz medicinsku pratnju upućen u tercijalnu zdravstvenu ustanovu Urgentni centar UKC Srbije", saopšteno je iz OB Čačak.

"Srbijavoz" a.d. je saopštio da je dana 30.06.2026. godine, došlo do izmene saobraćaja voza na relaciji Kraljevo-Požega.

"Voz koji je pošao iz Kraljeva za Požegu u 15:10 časova od 16.12 časova stoji u stanici Čačak (javljeno da se NN lice nalazi u koloseku)", poručili su u saopštenju.

Vozovi su ponovo pokrenuti u 17:40 minuta, saopšteno je iz Srbijavoza.