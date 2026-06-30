Prošlo je više od decenije od kako je studentkinja Biljana Đorić (28) iz Mataruške Banje nestala bez ikakvog traga, a njena porodica i dalje svakog dana živi u nadi da će saznati istinu.

Poslednji put javila se majci 2. decembra 2015. godine. Rekla joj je da je završila ispite i da kreće kući za vikend. Ispričala je da je mlađem bratu kupila igračku, a sestrama brojanice iz manastira. Niko nije slutio da će to biti njihov poslednji razgovor.

Po dolasku u Kraljevo, Biljana je otišla do kioska gde je ostavila mobilni telefon, novčanik i pasoš uz reči: "Neko će doći po ovo." Potom je sela u taksi, izašla u Karađorđevoj ulici i od tada joj se gubi svaki trag.

Njena majka Vesna ni posle deset godina ne krije bol zbog nestanka ćerke.

– Mislila sam da će bol proći, ali svakim danom mi je sve teže. Samo želim da čujem njen glas i da znam da je živa – govorila je ranije.

Porodica veruje da postoji mogućnost da je Biljana svojom voljom otišla u neki od manastira, jer je u periodu pre nestanka sve više vremena posvećivala veri, čitala Bibliju i često govorila o duhovnom životu. Ipak, za tu pretpostavku nikada nisu pronađeni dokazi.

Tokom godina stizale su brojne dojave, ali nijedna nije dovela do odgovora. Jedni su tvrdili da su je videli u Grčkoj, dok su drugi pokušavali da iskoriste očaj porodice tražeći novac za navodne informacije. Sve dojave koje su proverene pokazale su se kao netačne.

Jedanaest godina kasnije, misterija nestanka Biljane Đorić i dalje nije rešena. Njena porodica ne odustaje od nade da je živa i da će jednog dana konačno saznati šta se dogodilo tog kobnog decembarskog dana.