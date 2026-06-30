Među 11 osoba koje su izgubile život u stravičnoj avionskoj nesreći u francuskom mestu Tombla, kod Nansija, bio je i Srbin, inače instruktor padobranstva, Filip Kovačević.



Mali turistički avion sa 12 mesta poleteo je sa 11 putnika, među kojima su bili pilot, pet instruktora padobranstva i pet putnika koji su trebalo prvi put da iskuse skok padobranom.



Među stradalima bili su medicinski radnici, studentkinja, službenik zdravstvene službe, suprug farmaceutske tehničarke, kao i instruktori koji su ih pratili na letu.

- Najpotresniji detalj ove nesreće jeste činjenica da su članovi porodica i prijatelji stajali pored piste sa foto-aparatima i mobilnim telefonima, spremni da zabeleže trenutak poletanja i uzbuđenje svojih najmilijih. Umesto osmeha i uspomena, pred njihovim očima odigrala se katastrofa - pišu francuski mediji.

Prema prvim informacijama, avion je ubrzo nakon poletanja, na visini od svega nekoliko stotina metara, iznenada izgubio visinu i velikom brzinom pao na obližnju livadu.

- Očevici tvrde da je motor prestao da radi, dok pojedini stručnjaci smatraju da je pilot u poslednjim trenucima pokušavao da izbegne pad na kuće i prometne saobraćajnice u naseljenom delu - dodaju i ističu da je zbog toga izbegnuta još veća tragedija.

Predsednik udruženja "Avijacija bez granica" Žerar Feldzer izjavio je da istragu dodatno otežava činjenica da ovakav tip letelice nema crnu kutiju. Reč je o avionu švajcarske proizvodnje, starom više od šest decenija, koji je leteo pod nemačkom registracijom.

Feldzer nije isključio mogućnost da su ekstremno visoke temperature uticale na performanse letelice, jer vrućina može značajno da smanji sposobnost poletanja i rada motora kod manjih aviona.

Nakon tragedije, lokalne vlasti organizovale su psihološku pomoć za porodice nastradalih i brojne svedoke koji su nemoćno posmatrali pad aviona. U blizini mesta nesreće otvoren je i prostor za odavanje pošte žrtvama, dok istraga treba da utvrdi tačan uzrok jedne od najtežih nesreća malih turističkih aviona u Francuskoj poslednjih godina.



Avion tipa Pilatus poleteo je prekjuče 28. juna oko 11 časova sa aerodroma Nansi-Esej, ali se svega nekoliko stotina metara nakon poletanja srušio u travnato područje u blizini stambenih naselja u Tomblenu. Prema rečima francuskih zvaničnika, letelica je iznenada izgubila visinu i gotovo vertikalno pala na zemlju.

Tačan uzrok nesreće još nije poznat. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je pad najverovatnije izazvao tehnički kvar, ali je naglasio da će konačne odgovore dati istraga.

Na mestu nesreće angažovani su pripadnici vazduhoplovne žandarmerije, istražitelji za vazdušni saobraćaj i stručnjaci za kriminalističku identifikaciju, dok će uzroke tragedije analizirati i Biro za istrage i analize bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (BEA).

BONUS VIDEO