Tri požara izbila su danas na području Dalmacije nakon nevremena praćenog grmljavinom, jakim vetrom i gradom, a najteža situacija je na ostrvu Čiovo, gde se vatra približila kućama i ugostiteljskim objektima zbog čega ser razmatra evakuacija dela naselja Okrug Gornji, javljaju hrvatski mediji. Prema pisanju portala Dalmacija Danas, požari su izbili na Čiovu, iznad Orebića na poluostrvu Pelješac i u Kaštel Sućurcu.

Požar na Čiovu i dalje se širi, a zbog ugroženosti stanovništva i turista razmatra se evakuacija dela Okruga Gornjeg. Na terenu je, navodi hrvatski Indeks, angažovan veliki broj vatrogasaca koji pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok jak vetar otežava gašenje i pogoduje širenju požara.

Za sada nema zvaničnih podataka o broju evakuisanih niti o tome da li su ugroženi stambeni objekti, ali, napominje Indeks, situacija se brzo menja. Na gašenju požara učestvuju vatrogasne jedinice sa područja Trogira, Kaštela, Solina i Splita, a zatraženo je i angažovanje četiri protivpožarna aviona "kanader".

Nakon izbijanja požara na Čiovu, novi požar prijavljen je i iznad Orebića na poluostrvu Pelješac, gde su takođe upućene vatrogasne ekipe. Za sada nema zvaničnih informacija o površini zahvaćenoj požarom, eventualnoj ugroženosti objekata niti o uzroku izbijanja vatre. Prema pisanju hrvatskih medija, postoji sumnja da je požar na Čiovu izazvao udar groma, pošto je izbio tokom snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo veći deo srednje Dalmacije, praćenog jakim vetrom, obilnom kišom i lokalno gradom.